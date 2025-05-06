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Renault виводить на ринок недорогий електрифікований кросовер для сім'ї із ГБО (фото)

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Фото: Dacia | Dacia Bigster отримав гібридну установку з ГБО

Новий Dacia Bigster отримав економічну модифікацію Mild Hybrid-G 140. Доступний сімейний кросовер від Renault Group оснастили гібридною установкою із заводським ГБО.

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Новий Dacia Bigster 2025 у виконанні Mild Hybrid-G 140 оснащений 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 140 сил та 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою з батареєю на 0,8 кВт∙год. У парі з нею працює 6-ступінчаста механічна КПП, а привід у кросовера з ГБО поки тільки передній.

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Кросовер витрачає 5,5 л бензину або 7,4 л газу на 100 км
Фото: Dacia

Сімейний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 180 км/год. Витрата бензину в змішаному циклі становить 5,5 л/100 км, а газу – 7,4 л/100 км. Загальний запас ходу Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140 складає 1450 км.

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Через газовий балон на 49 л об’єм багажника Dacia Bigster 2025 зменшився із 667 до 609 л. Більше кросовер із ГБО ніяк не змінився.

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Базова комплектація авто доволі багата
Фото: Dacia

Ціна Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140 в ЄС складе приблизно 25 000 євро. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, світлодіодні фари, 10,1-дюймовий тачскрін, кондиціонер, камеру, парктронік і датчик світла.

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