Недорогой электромобиль Renault превратили в яркий внедорожник в ретро-стиле (фото)

Доступный электрокроссовер Renault 4 E-Tech получил новую модификацию Savane 4X4. Ее подготовили к бездорожью и сделали мощнее.

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О новом Renault 4 Savane 4X4 рассказали на сайте французского автопроизводителя.

Электрокроссоверу увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: Renault

Электромобиль Renault 4 в исполнении Savane 4X4 дебютирует на турнире "Ролан Гаррос" (открытом чемпионате Франции по теннису). Пока он считается концептом, но ранее анонсировали серийный полноприводный электрокроссовер Renault 4 E-Tech.

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Электрокроссовер Renault 4 Savane 4X4 отличается увеличенным на 15 мм клиренсом и внедорожными шинами Goodyear UltraGrip размером 225/55 R18 на стальных дисках. Кроме того, ему несколько изменили бамперы и раздули колесные арки (это расширили колею на 20 мм).

Электрокар получил дополнительный мотор Фото: Renault

Электромобиль сохранил ретростиль и напоминает классический Renault 4 60-х. Вариант Savane 4X4 окрасили в особый оливковый цвет и добавили больше черного глянцевого декора. Салон украсили износостойким коричневым текстилем. На кузове и в интерьере появились надписи 4Savane.

Салон украсили износостойким текстилем Фото: Renault

Отмечается, что новый Renault 4 Savane 4X4 получил полный привод и дополнительный электромотор на задней оси. Таким образом, он стал мощнее, однако его характеристики пока держатся в секрете.

Кстати, на рынок вышел новый Renault Koleos третьего поколения с двигателем Volvo.

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