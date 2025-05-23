З дверима як у Lamborghini: на ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото)

Новий Renault Mobilize Duo надходить у продаж в Європі. Найдешевшим електромобілем від французького автовиробника можна керувати без прав.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електромобіль Mobilize Duo – наступник Renault Twizzy та аналог Citroen Ami. Компактне двомісне авто сягає лише 2,43 м завдовжки.

Двері Mobilize Duo піднімаються догори Фото: Renault

Новий Renault Mobilize Duo – двомісна капсула на колесах із великою площею скління та колесами, рознесеними на краї кузова. Як і попередник, авто отримало "гільйотинні" двері в стилі Lamborghini.

У салоні пасажир сидить за водієм. Авто отримало вузький цифровий щиток приладів, а от дисплеєм мультимедійної системи служить телефон, який підключається через USB-порт.

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Крім того, комплектація Renault Mobilize Duo включає кондиціонер, Bluetooth, підігрів сидінь та подушку безпеки в кермі.

Базовий електромобіль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 євро оснащений 8-сильним мотором і здатен розвинути 45 км/год. Керувати настільки повільним авто в деяких країнах ЄС можна без водійських прав і з 16 років.

Покази приладів виводяться на вузький екран Фото: Renault

Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 євро водійське посвідчення потрібне, адже він 16-сильний і розганяється до 80 км/год. Обидві версії отримали батарею на 10,3 кВт∙год, а запас ходу становить 160 км. Діаметр розвороту авто становить 6,8 м.

Між іншим, на ринок виходить і конкурент Renault Mobilize Duo із кузовом кабріолет. Він нагадує BMW Isetta.

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