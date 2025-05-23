С дверью как у Lamborghini: на рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото)

Новый Renault Mobilize Duo поступает в продажу в Европе. Самым дешевым электромобилем от французского автопроизводителя можно управлять без прав.

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Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электромобиль Mobilize Duo — преемник Renault Twizzy и аналог Citroen Ami. Компактное двухместное авто достигает всего 2,43 м в длину.

Двери Mobilize Duo поднимаются вверх Фото: Renault

Новый Renault Mobilize Duo — двухместная капсула на колесах с большой площадью остекления и колесами, разнесенными на края кузова. Как и предшественник, авто получило "гильотинные" двери в стиле Lamborghini.

В салоне пассажир сидит за водителем. Авто получило узкий цифровой щиток приборов, а вот дисплеем мультимедийной системы служит телефон, который подключается через USB-порт.

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Кроме того, комплектация Renault Mobilize Duo включает кондиционер, Bluetooth, подогрев сидений и подушку безопасности в руле.

Базовый электромобиль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 евро оснащен 8-сильным мотором и способен развить 45 км/ч. Управлять столь медленным авто в некоторых странах ЕС можно без водительских прав и с 16 лет.

Показания приборов выводятся на узкий экран Фото: Renault

Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 евро водительское удостоверение не требуется, ведь он 16-сильный и разгоняется до 80 км/ч. Обе версии получили батарею на 10,3 кВт∙ч, а запас хода составляет 160 км. Диаметр разворота авто составляет 6,8 м.

Между прочим, на рынок выходит и конкурент Renault Mobilize Duo с кузовом кабриолет. Он напоминает BMW Isetta.

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