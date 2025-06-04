Новий спортивний кросовер Opel на 280 сил вперше помітили на дорогах (фото)

Лінійку Opel Mokka 2026 поповнить спортивна версія GSE. Найшвидший кросовер марки вперше сфотографували в Німеччині.

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Про це повідомляє видання Auto Express.

Новий Opel Mokka GSE помітили під час тестів. Автомобіль обклеїли яскравою камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну все ж можна розгледіти. Кросовер зовні мало чим відрізняється від стандартної моделі – його видають лише матричні фари та більші 20-дюймові колісні диски.

Кросовер отримав 20-дюймові диски Фото: Auto Express

Салон Opel Mokka GSE на світлинах не видно. Очікується, що кросовер отримає спортивні сидіння, а внутрішнє оздоблення змінять.

Уже відомо, що найпотужніший кросовер Opel Mokka буде електромобілем. Автомобіль повинен отримати електромотор на 280 к. с. та 345 Нм від Abarth 600e та Alfa Romeo Juinior Veloce. Розгін до 100 км/год займе приблизно 6 с.

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Як і стандартний електромобіль Opel Mokka, заряджений варіант GSE оснастять батареєю ємністю 54 кВт∙год, тобто його запас ходу складе до 400 км.

Opel Mokka GSE оснастять 280-сильним електромотором Фото: Auto Express

Крім того, новий Opel Mokka GSE отримає доопрацьовану спортивну підвіску і само блокувальний диференціал. Також електрокросовер оснастять збільшеними передніми гальмами діаметром 380 мм. Презентація моделі відбудеться до кінця 2025 року.

Між іншим, нещодавно представили оригінальний електрокросовер Opel для бездоріжжя.

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