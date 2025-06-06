Новий доступний кросовер Volkswagen помітили на дорогах до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили шпигунські фото Volkswagen T-Roc другого покоління. Компактний кросовер запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Related video

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Volkswagen T-Roc 2026 проходить фінальні тести в Німеччині. Презентація моделі другої генерації запланована на серпень.

Кросовер зберіг знайомий дизайн Фото: autoevolution.com

Хоча кросовер Volkswagen T-Roc трохи за камуфлювали, деталі його дизайну можна розгледіти. Авто не зазнає кардинальних змін і нагадуватиме свого попередника.

Важливо

BMW X6 на мінімалках: Volkswagen виводить на ринок недорогий заряджений кросовер (фото)

Volkswagen T-Roc 2026 зберіг знайомий силует з великим кутом нахилу заднього скла. Водночас, колісні арки більше розширили, а передню частину витримали в дусі спорідненого Volkswagen Golf 8, який використовує ту ж платформу MQB Evo.

Деталі від VW Golf 8 з’являться і в салоні Volkswagen T-Roc, хоча на фото інтер’єр і не потрапив. Зокрема, встановлять 12,9-дюймовий тачскрін.

Авто отримає гібридні установки Фото: autoevolution.com

Відомо, що новий Volkswagen T-Roc збереже бензинові турбомотори об’ємом 1,5 та 2,0 л, а також дволітровий турбодизель, очікується і заряджений T-Roc R потужністю понад 300 сил.

Крім того, в лінійці з’являться 1,5-літрові гібридні версії. Характеристики стандартного гібрида поки не відомі, а плагін-гібрид буде 204-сильним. А от кабріолет VW T-Roc більше не випускатимуть.

До речі, нещодавно під час тестів помітили і новий заряджений кросовер Opel на 280 сил.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Kia Sportage 2025.