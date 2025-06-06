Новий доступний кросовер Volkswagen помітили на дорогах до прем'єри (фото)
В інтернет потрапили шпигунські фото Volkswagen T-Roc другого покоління. Компактний кросовер запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях.
Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Новий Volkswagen T-Roc 2026 проходить фінальні тести в Німеччині. Презентація моделі другої генерації запланована на серпень.
Хоча кросовер Volkswagen T-Roc трохи за камуфлювали, деталі його дизайну можна розгледіти. Авто не зазнає кардинальних змін і нагадуватиме свого попередника.Важливо
Volkswagen T-Roc 2026 зберіг знайомий силует з великим кутом нахилу заднього скла. Водночас, колісні арки більше розширили, а передню частину витримали в дусі спорідненого Volkswagen Golf 8, який використовує ту ж платформу MQB Evo.
Деталі від VW Golf 8 з’являться і в салоні Volkswagen T-Roc, хоча на фото інтер’єр і не потрапив. Зокрема, встановлять 12,9-дюймовий тачскрін.
Відомо, що новий Volkswagen T-Roc збереже бензинові турбомотори об’ємом 1,5 та 2,0 л, а також дволітровий турбодизель, очікується і заряджений T-Roc R потужністю понад 300 сил.
Крім того, в лінійці з’являться 1,5-літрові гібридні версії. Характеристики стандартного гібрида поки не відомі, а плагін-гібрид буде 204-сильним. А от кабріолет VW T-Roc більше не випускатимуть.
До речі, нещодавно під час тестів помітили і новий заряджений кросовер Opel на 280 сил.
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