У Києві помітили рідкісний заряджений кросовер Volkswagen на 300 сил (фото)
У Києві сфотографували кросовер Volkswagen T-Roc R. Заряджений 300-сильний варіант моделі є справжнім раритетом в Україні.
Світлини Volkswagen T-Roc R опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий Volkswagen T-Roc R офіційно не продається в Україні. Спортивний кросовер зазвичай завозять із країн ЄС.
4,2-метровий компактний кросовер Volkswagen T-Roc R – позашляхова альтернатива зарядженому хетчбеку VW Golf R. Він оснащений 2,0-літровим турбомотором на 300 к. с. та 400 Н∙м.Важливо
Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями DSG розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
Volkswagen T-Roc R отримав повний привід із векторизацією тяги та спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Крім того, встановлені збільшені гальма.
Відрізнити заряджений варіант від стандартного Volkswagen T-Roc можна за агресивнішими бамперами, 18-дюймовими дисками та чотирма вихлопними трубами. До того ж, кузов занизили на 20 мм.
У салоні Volkswagen T-Roc R встановили спортивні кермо та сидіння, а також змінили оздоблення.
До речі, нещодавно під час тестів помітили новий Volkswafen T-Roc другого покоління.
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