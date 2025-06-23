В Украине появился флагманский электромобиль Volvo с запасом хода более 600 км (фото)

На украинский рынок вышел новый Volvo EX90. Один из первых электрокроссоверов уже попал на фото.

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Электромобиль Volvo EX90 2025 заметили на парковке одного из автосалонов недалеко от Киева. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер доступен в версиях на 408 и 517 сил Фото: Topcars UA

Новый Volvo EX90 — флагманский кроссовер шведского бренда. Семейная модель достигает 5 м в длину и отличается сдержанным дизайном с тоненькими Т-образными фарами.

Кроссовер Volvo EX90 предлагается в версиях на 6 и 7 мест, а также во флагманском четырехместном варианте Excellence. В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и 14,5-дюймовый портретный тачскрин.

В салоне установили портретный тачскрин Фото: Volvo

Базовая комплектация Volvo EX90 2025 (за 3,48 млн гривен) включает 20-дюймовые диски, панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, камеру, акустику Bose, широкий набор систем безопасности, электропривод сидений и рулевой колонки.

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Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Новый Volvo EX90 в Украине предлагают в двухмоторных полноприводных версиях на 408 и 517 л. с. Конкретно это авто — 408-сильное: оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 180 км/ч.

Запас хода электрокара составляет 616 км Фото: Topcars UA

Электрокроссовер оснащен батареей емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода составляет 616 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел новый семейный кроссовер Volkswagen.

Также Фокус рассказывал о новом электрифицированном кроссовере Volvo XC70.