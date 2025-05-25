Кардинальные изменения: новый Volvo XC70 рассекретили до презентации (фото)

Появились фото нового Volvo XC70. Семейная модель вернется в новом облике — станет электрифицированным кроссовером.

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Подробности Volvo XC70 2026 раскрыли на сайте Carscoops.

Volvo изменили формат XC70, который ранее был универсалом повышенной проходимости. Кроссовер будет выпускаться в Китае и займет нишу между моделями Volvo XC60 и XC90. Продажи автомобиля стартуют в сентябре.

Volvo XC70 будут выпускать в плагин-гибридной версии Фото: carscoops.com

Размеры Volvo XC70 2026:

длина — 4815 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2895 мм;

масса — 2540 кг.

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Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Новый Volvo XC70 внешне очень напоминает флагманский электромобиль EX90. В его дизайне также преобладают грани и установлены фирменные Т-образные матричные фары, которые в Volvo называют "молотами Тора". Фонари расположены в стойках крыши. На выбор предложат колеса диаметром от 19 до 21 дюйма.

Запас хода на электротяге достигнет 200 км Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Volvo XC70 построен на платформе SMA, которую также использует Lynk & Co 08. Авто получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л. с. и парой электромоторов. Запас хода на электротяге составит примерно 200 км, также батарея будет поддерживать быструю зарядку.

Кстати, аналогичную трансформацию прошел и Subaru Outback нового поколения, который превратили в кроссовер.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском седане Volvo, который выпускают в гибридных версиях.