Кардинальные изменения: новый Volvo XC70 рассекретили до презентации (фото)
Появились фото нового Volvo XC70. Семейная модель вернется в новом облике — станет электрифицированным кроссовером.
Подробности Volvo XC70 2026 раскрыли на сайте Carscoops.
Volvo изменили формат XC70, который ранее был универсалом повышенной проходимости. Кроссовер будет выпускаться в Китае и займет нишу между моделями Volvo XC60 и XC90. Продажи автомобиля стартуют в сентябре.
Размеры Volvo XC70 2026:
- длина — 4815 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1650 мм;
- колесная база — 2895 мм;
- масса — 2540 кг.
Новый Volvo XC70 внешне очень напоминает флагманский электромобиль EX90. В его дизайне также преобладают грани и установлены фирменные Т-образные матричные фары, которые в Volvo называют "молотами Тора". Фонари расположены в стойках крыши. На выбор предложат колеса диаметром от 19 до 21 дюйма.
Кроссовер Volvo XC70 построен на платформе SMA, которую также использует Lynk & Co 08. Авто получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л. с. и парой электромоторов. Запас хода на электротяге составит примерно 200 км, также батарея будет поддерживать быструю зарядку.
Кстати, аналогичную трансформацию прошел и Subaru Outback нового поколения, который превратили в кроссовер.
Также Фокус рассказывал о новом флагманском седане Volvo, который выпускают в гибридных версиях.