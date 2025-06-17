В Україні з'явився найекстремальніший кросовер Subaru для серйозного бездоріжжя (фото)

У Києві помітили кросовер Subaru Forester 2022 року в особливій версії Wilderness. Авто створили спеціально для бездоріжжя.

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Це один із перших Subaru Forester Wilderness в Україні. Його завезли неофіційно, адже на нашому ринку такий варіант не представлений. Фото кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Wilderness – спеціальна позашляхова лінійка Subaru. До речі, раніше в Україні з’явився універсал Subaru Outback у такому виконанні.

Авто оснастили позашляховими шинами Фото: Topcars UA

Від стандартного Subaru Forester варіант Wilderness відрізняється, передусім, масивним пластиковим обвісом. Його днище отримало додатковий захист, встановлено і позашляхові шини Yokohama Geolandar розміром 225/60 R17.

Кліренс Subaru Forester Wilderness зріс до 234 мм, а бампери скошені знизу, що збільшило кут в’їзду до 23,5°, а з’їзду – до 25,4°.

Салон Subaru Forester оздобили водостійкими матеріалами Фото: Subaru

Салон Subaru Forester оздобили водостійкими матеріалами. Також на кузові та в інтер’єрі з’явилися логотипи Wilderness.

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Цей кросовер Subaru Forester Wilderness належить до попереднього покоління і нещодавно дебютувала нова модель. Авто оснащене 2,5-літровою опозитною четвіркою потужністю 185 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 207 км/год.

На кузові та в салоні з'явилися емблеми Wilderness Фото: Topcars UA

Автомобіль зберіг варіатор та фірмовий повний привід із позашляховим режимом X-Mode. Також є система допомоги на спуску.

Між іншим, нещодавно в Києві сфотографували новий Subaru Impreza WRX.

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