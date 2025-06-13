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Авто

Багате оснащення і витрата 3,5 л/100 км: Subaru показала міський кросовер за $14000 (фото)

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Фото: Subaru | Гібрид Subaru Rex витрачає 3,5 л на 100 км

Компактний кросовер Subaru Rex отримав гібридну модифікацію. Це одна з найекономічніших моделей свого класу.

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Новий Subaru Rex до недавнього часу продавали лише в бензиновому виконанні. Тепер же в лінійці бюджетної моделі з’явилася гібридна версія, силову установку для якої запозичили в побратима Toyota Raize. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Subaru.

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Бюджетна модель непогано оснащена
Фото: Subaru

У гібридній установці першу скрипку грає електромотор на 105 к. с. та 170 Н∙м. Саме він обертає колеса, а 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 80 к. с. є генератором і виробляє електроенергію. Схожа схема застосована в гібридах Nissan e-Power.

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Легкий (1060 кг) кросовер Subaru Rex витрачає всього 3,5 л на 100 км. Також є режим їзди з однією педаллю – авто сповільнюється, якщо відпустити газ.

Салон Subaru Rex 2025, новий Subaru Rex, кросовер Subaru, гібрид Subaru Fullscreen
Кросовер коштує від $14 000
Фото: Subaru

Чотириметровий кросовер Subaru Rex надходить у продаж в Японії за ціною від 2 015 000 до 2 608 000 єн ($14 000 – 18 200). Комплектація гібрида включає світлодіодні фари, безключовий доступ, 16-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік. Також встановлені системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

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