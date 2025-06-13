Богатое оснащение и расход 3,5 л/100 км: Subaru показала городской кроссовер за $14000 (фото)

Компактный кроссовер Subaru Rex получил гибридную модификацию. Это одна из самых экономичных моделей своего класса.

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Новый Subaru Rex до недавнего времени продавался только в бензиновом исполнении. Теперь же в линейке бюджетной модели появилась гибридная версия, силовую установку для которой позаимствовали у собрата Toyota Raize. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Subaru.

Бюджетная модель неплохо оснащена Фото: Subaru

В гибридной установке первую скрипку играет электромотор на 105 л. с. и 170 Н∙м. Именно он вращает колеса, а 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 л. с. является генератором и вырабатывает электроэнергию. Похожая схема применена в гибридах Nissan e-Power.

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Легкий (1060 кг) кроссовер Subaru Rex расходует всего 3,5 л на 100 км. Также есть режим езды с одной педалью — авто замедляется, если отпустить газ.

Кроссовер стоит от $14 000 Фото: Subaru

Четырехметровый кроссовер Subaru Rex поступает в продажу в Японии по цене от 2 015 000 до 2 608 000 иен ($14 000 — 18 200). Комплектация гибрида включает светодиодные фары, бесключевой доступ, 16-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

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