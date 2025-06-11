Футуристический и экономичный: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Kona Hybrid

Оригинальный и недорогой гибрид Hyundai Kona второго поколения побывал на тесте Фокуса. Мы проверили, насколько практичен кроссовер и определили его реальный расход топлива.

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Спрос на гибриды в Украине сейчас высок как никогда — их продажи растут с каждым месяцем. В условиях, когда топливо постоянно дорожает, электрифицированное авто является неплохим вариантом, особенно если учесть, что некоторые гибриды стали относительно доступными. К недорогим моделям относится и новый Hyundai Kona Hybrid, который теперь официально продается в нашей стране. Второе поколение кроссовера, которое претерпело кардинальные изменения, побывало на тесте Фокуса именно в бензоэлектрической версии.

Hyundai Kona N Line получил более агрессивный передний бампер Фото: Тарас Брязгунов

Фантастический звездолет — дизайн Hyundai Kona

Новый Hyundai Kona второй генерации изменился до неузнаваемости. Если предшественник был более сдержанным, то новую модель невозможно не заметить. Футуристичный кроссовер притягивает к себе внимание как магнит. Его дизайн может нравиться или нет, но равнодушным он точно не оставит.

Новый Hyundai Kona позаимствовал черты стиля седана Sonata. Он стал более обтекаемым и напоминает фантастический звездолет благодаря оригинальным светодиодным полосам во всю ширину кузова спереди и сзади. У него рельефные боковины и расширенные колесные арки. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Кроссовер второго поколения существенно подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Еще более выразительным является кроссовер Hyundai Kona в исполнении N-Line, который отличается более агрессивными бамперами и особыми 18-дюймовыми дисками.

К тому же, Hyundai Kona второго поколения построен на новой платформе K3 и существенно подрос в размерах.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Hyundai Kona 2025:

длина — 4385 мм;

ширина — 1825 мм;

высота — 1585 мм;

колесная база — 2660 мм.

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Стильный и современный — салон Hyundai Kona

Кардинальных изменений претерпел и интерьер Hyundai Kona. Компоновка знакома по электрическим Ioniq и по старшему брату Hyundai Tucson. У последнего позаимствовали трехспицевый руль с удобными наплывами на ободе и селектор КПП на рулевой колонке.

На передней панели установлены два экрана Фото: Тарас Брязгунов

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Компоновку и графику цифрового щитка приборов можно настроить под себя — доступны несколько вариантов.

Мультимедийная система Hyundai оставляет приятное впечатление — она быстрая и понятная, а также дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

В то же время, оставили немало физических переключателей аудио и климата. Это то, чего не хватает многим современным авто, ведь кнопками значительно удобнее пользоваться вслепую во время езды.

Графику и конфигурацию дисплея можно настроить Фото: Тарас Брязгунов При включении указателя поворота включается камера для "слепой" зоны Фото: Тарас Брязгунов

В общем, внутри есть куда положить мелкие вещи. Бардачок Hyundai Kona сочетается с небольшой полочкой, также предусмотрены ниши в центральной консоли (одна из них — с беспроводной зарядкой) и довольно широкий отсек под подлокотником.

Во внутренней отделке Hyundai Kona N-Line использованы искусственная кожа и алькантара с контрастными красными швами. На руле кожа перфорирована, а педали украшены металлическими накладками. В то же время, стоит отметить, что в салоне хватает и жестковатого пластика.

Места хватает

Садимся за руль. Кресла Hyundai Kona удобные, упругие и с неплохой боковой поддержкой. В топовой версии есть не только электропривод и подогрев, но и вентиляция.

Посадка за рулем в Kona не очень высоко Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду стало просторнее Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Kona довольно невысокая, по меркам кроссоверов. Из-за повышенной оконной линии обзорность несколько ограничена, однако спасают камеры с довольно качественной картинкой. Особенно удобны камеры для "слепых" зон, которые активируются при включении указателя поворота.

Увеличенные размеры сделали новый Hyundai Kona более просторным. На втором ряду стало существенно больше места для ног и над головой запас достаточный. У задних пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува, подогрев и USB-порты.

Объем багажника Hyundai Kona вырос до 466 л Со сложенными сиденьями образуется 1300-литровый отсек с ровным полом Фото: Тарас Брязгунов Под полом нет запаски, но есть отсек Фото: Тарас Брязгунов

Увеличился и багажник Hyundai Kona. Теперь его объем составляет 466 л в обычном состоянии и 1300 л со сложенными задними креслами. Дверь багажника довольно широкая и имеет электропривод в более дорогих версиях. Впрочем, боковины не обшиты тканью — там голый пластик. Под полом нет запаски, зато есть небольшой отсек.

Много даже в "базе" — комплектация Hyundai Kona

Кроссовер Hyundai Kona в варианте N-Line Top довольно богато оснащен — электроприводы, камеры кругового обзора, акустика Bose, вентиляция кресел, контроль "слепых" зон.

Бардачок Hyundai Kona дополнили полочкой Фото: Тарас Брязгунов В подлокотнике имеется широкий отсек Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев кресел, дефлекторы обдува и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, даже базовая комплектация Hyundai Kona Hybrid довольно богата — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, парктроник, подогрев сидений и руля, датчики дождя и света. К тому же, все Hyundai Kona 2025 получили 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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Ставка на экономию

Гибридная установка Hyundai Kona состоит из 1,6-литровой бензиновой четверки на 105 л. с. и 43,5-сильного электромотора. Суммарная отдача составляет 141 л. с.

На первый взгляд, это не так и много, но электрифицированный кроссовер обладает немалым крутящим моментом в 265 Н∙м. Благодаря электромотору тяги достаточно уже с малых оборотов и в спортивном режиме Hyundai Kona довольно резво стартует с места и быстро набирает 50 км/ч. Затем разгон несколько замедляется и до сотни авто добирается за 10,9 с. Максимальная скорость составляет 165 км/ч.

1,6-литровая бензиновая четверка работает в паре с электромотором Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, главный козырь гибрида — конечно, экономичность. Заявленный расход топлива Hyundai Kona Hybrid — 4,5-4,7 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста при преимущественно городской эксплуатации удалось добиться среднего показателя 5,8 л на 100 км, а при аккуратном обращении с педалью газа и отсутствии пробок расход падал даже до 4,3 л/100 км.

Небольшие расстояния гибрид Hyundai Kona может преодолеть на электротяге. Также есть функция питания аккумулятора от гибридной батареи — его можно подзарядить, если он подсел, например, из-за длительного простоя авто.

Гибридная установка в эконотмном режиме может потреблять 4,3 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Бензиновый двигатель довольно тихий и дает о себе знать разве что на высоких оборотах. 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями работает плавно и без подергиваний.

Управляемость Hyundai Kona

Кроссовер Hyundai Kona во втором поколении предлагают исключительно с передним приводом, да и клиренс небольшой (160 мм), поэтому это городской житель, который изредка может выехать на грунтовку.

Езда в Hyundai Kona N-Line с 18-дюймовыми дисками несколько жестковата, хотя существенно дают знать только существенные неровности дорог. Крены в поворотах при этом умеренные. Стоит отметить, что ухабы поглощаются довольно тихо.

Hyundai Kona хорошо маневрирует, однако интересной его управляемость не назовешь Фото: Тарас Брязгунов

Что касается шумоизоляции салона на трассе, то аэродинамические шумы появляются примерно при 100-110 км/ч. В целом, внутри стало тише, чем у модели предыдущего поколения, хотя в этом классе есть модели.

Руль легкий и ему не помешало бы больше обратной связи. В спортивном режиме он немного наполняется весом. В городских условиях новый Hyundai Kona неплохо маневрирует, хотя интересной его управляемость не назовешь. Рекуперативное торможение хорошо настроено — замедляется кроссовер без рывков.

Цена Hyundai Kona Hybrid

Новый Hyundai Kona в Украине в гибридном исполнении стоит от 1 265 500 гривен. Версия N-Line обойдется минимум в 1 440 200 гривен, а в варианте Top она стоит от 1 534 700 гривен. Большинство гибридных кроссоверов в Украине (если не брать во внимание "мягкие" гибриды) все же дороже.

Оригинальная передняя и задняя оптика Kona привлекает к себе внимание Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Гибрид Hyundai Kona — доступный и богато оснащенный кроссовер для города с просторным салоном. Он порадует экономичностью, а авангардный дизайн сразу привлекает внимание к авто.

Плюсы Hyundai Kona Hybrid:

богатое оснащение;

просторные салон и багажник;

низкий расход топлива.

Минусы Hyundai Kona Hybrid:

не слишком захватывающая управляемость;

хотелось шумоизоляцию получше.

Технические характеристики Hyundai Kona Hybrid

Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1580 Мощность двигателя, л. с. 141 Крутящий момент, Нм 265 Коробка передач 6-ст. роботизированная, с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, л/100 км 4,5-4,7 Макс. скорость, км/ч 165 Разгон 0–100 км/ч, с 10,9 Объем топливного бака, л 47

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