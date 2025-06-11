Футуристичний та економічний: тест-драйв нового кросовера Hyundai Kona Hybrid

Оригінальний і недорогий гібрид Hyundai Kona другого покоління побував на тесті Фокусу. Ми перевірили, наскільки практичним є кросовер та визначили його реальну витрату пального.

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Попит на гібриди в Україні зараз високий як ніколи — їх продажі зростають із кожним місяцем. В умовах, коли пальне постійно дорожчає, електрифіковане авто є непоганим варіантом, особливо якщо врахувати, що деякі гібриди стали відносно доступними. До недорогих моделей належить і новий Hyundai Kona Hybrid, який тепер офіційно продається в нашій країні. Друге покоління кросовера, яке зазнало кардинальних змін, побувало на тесті Фокусу саме в бензоелектричній версії.

Hyundai Kona N Line отримав агресивніший передній бампер Фото: Тарас Брязгунов

Фантастичний зореліт – дизайн Hyundai Kona

Новий Hyundai Kona другої генерації змінився до невпізнання. Якщо попередник був більш стриманим, то нову модель неможливо не помітити. Футуристичний кросовер притягує до себе увагу як магніт. Його дизайн може подобатися чи ні, але байдужим він точно не залишить.

Новий Hyundai Kona запозичив риси стилю седану Sonata. Він став більш обтічним і нагадує фантастичний зореліт завдяки оригінальним світлодіодним смугам на всю ширину кузова спереду та ззаду. У нього рельєфні боковини та розширені колісні арки. Заднє скло прикрите спойлером.

Кросовер другого покоління суттєво підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Ще виразнішим є кросовер Hyundai Kona у виконанні N-Line, який вирізняється агресивнішими бамперами та особливими 18-дюймовими дисками.

До того ж, Hyundai Kona другого покоління збудований на новій платформі K3 та суттєво підріс у розмірах.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Hyundai Kona 2025:

довжина – 4385 мм;

ширина – 1825 мм;

висота – 1585 мм;

колісна база – 2660 мм.

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Стильний і сучасний – салон Hyundai Kona

Кардинальних змін зазнав й інтер’єр Hyundai Kona. Компонування знайоме за електричними Ioniq та за старшим братом Hyundai Tucson. В останнього запозичили трьохспицеве кермо зі зручними напливами на ободі та селектор КПП на кермовій колонці.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Тарас Брязгунов

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Компонування та графіку цифрового щитка приладів можна налаштувати під себе – доступні кілька варіантів.

Мультимедійна система Hyundai залишає приємне враження – вона швидка і зрозуміла, а також доповнена бездротовими Android Auto Apple CarPlay.

Водночас, залишили чимало фізичних перемикачів аудіо та клімату. Це те, чого бракує багатьом сучасним авто, адже кнопками значно зручніше користуватися наосліп під час їзди.

Графіку та конфігурацію дисплею можна налаштувати Фото: Тарас Брязгунов При увімкненні показника повороту вмикається камера для "сліпої" зони Фото: Тарас Брязгунов

Загалом, усередині є куди покласти дрібні речі. Бардачок Hyundai Kona поєднується із невеликою поличкою, також передбачені ніші в центральній консолі (одна з них – із бездротовою зарядкою) та доволі широкий відсік під підлокітником.

У внутрішньому оздобленні Hyundai Kona N-Line використані штучна шкіра та алькантара із контрастними червоними швами. На кермі шкіра перфорована, а педалі прикрашені металічними накладками. Водночас, варто відзначити, що в салоні вистачає і жорсткуватого пластику.

Місця вистачає

Сідаємо за кермо. Крісла Hyundai Kona зручні, пружні та з непоганою бічною підтримкою. У топовій версії є не лише електропривід та підігрів, але й вентиляція.

Посадка за кермом в Kona не дуже високо Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду стало просторіше Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Kona досить невисока, за мірками кросоверів. Через підвищену віконну лінію оглядовість дещо обмежена, проте рятують камери з доволі якісною картинкою. Особливо зручними є камери для "сліпих" зон, які активуються при увімкненні показника повороту.

Збільшені розміри зробили новий Hyundai Kona просторішим. На другому ряду стало суттєво більше місця для ніг та й над головою запас достатній. У задніх пасажирів є окремі дефлектори обдуву, підігрів та USB-порти.

Об'єм багажника Hyundai Kona зріс до 466 л Зі складеними сидіннями утворюється 1300-літровий відсік із рівною підлогою Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою немає запаски, але є відсік Фото: Тарас Брязгунов

Збільшився і багажник Hyundai Kona. Тепер його об’єм становить 466 л у звичайному стані та 1300 л зі складеними задніми кріслами. Двері багажника доволі широкі та мають електропривід у дорожчих версіях. Утім, боковини не обшиті тканиною – там голий пластик. Під підлогою немає запаски, зате є невеликий відсік.

Багато навіть в "базі" – комплектація Hyundai Kona

Кросовер Hyundai Kona у варіанті N-Line Top доволі багато оснащений – електроприводи, камери кругового огляду, акустика Bose, вентиляція крісел, контроль "сліпих" зон.

Бардачок Hyundai Kona доповнили поличкою Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику їовається широкий відсік Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів крісел, дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Утім, навіть базова комплектація Hyundai Kona Hybrid доволі багата – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера, парктронік, підігрів сидінь і керма, датчики дощу та світла. До того ж, усі Hyundai Kona 2025 отримали 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Ставка на економію

Гібридна установка Hyundai Kona складається із 1,6-літрової бензинової четвірки на 105 к. с. та 43,5-сильного електромотора. Сумарна віддача становить 141 к. с.

На перший погляд, це не так і багато, але електрифікований кросовер має чималий крутний момент у 265 Н∙м. Завдяки електромотору тяги достатньо уже з малих обертів і в спортивному режимі Hyundai Kona доволі жваво стартує з місця і швидко набирає 50 км/год. Потім розгін дещо сповільнюється і до сотні авто добирається за 10,9 с. Максимальна швидкість становить 165 км/год.

1,6-літрова бензинова четвірка працює в парі з електромотором Фото: Тарас Брязгунов

Утім, головний козир гібрида – звісно, економічність. Заявлена витрата пального Hyundai Kona Hybrid – 4,5-4,7 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту при переважно міській експлуатації вдалося добитися середнього показника 5,8 л на 100 км, а за акуратного поводження з педаллю газу і відсутності заторів витрата падала навіть до 4,3 л/100 км.

Невеликі відстані гібрид Hyundai Kona може подолати на електротязі. Також є функція живлення акумулятора від гібридної батареї – його можна підзарядити, якщо він підсів, наприклад, через тривалий простій авто.

Гібридна установка в еконотмному режимі може споживати 4,3 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Бензиновий двигун доволі тихий і дає про себе знати хіба на високих обертах. 6-ступінчастий робот із двома зчепленнями працює плавно і без посмикувань.

Керованість Hyundai Kona

Кросовер Hyundai Kona у другому поколінні пропонують виключно з переднім приводом, та й кліренс невеликий (160 мм), тому це міський житель, який зрідка може виїхати на ґрунтовку.

Їзда в Hyundai Kona N-Line із 18-дюймовими дисками дещо жорсткувата, хоча суттєво дають знати тільки суттєві нерівності доріг. Крени в поворотах при цьому помірні. Варто відзначити, що вибоїни поглинаються доволі тихо.

Hyundai Kona добре маневрує, проте цікавою його керованість не назвеш Фото: Тарас Брязгунов

Що ж до шумоізоляції салону на трасі, то аеродинамічні шуми з’являються приблизно при 100-110 км/год. Загалом, усередині стало тихіше, аніж у моделі попереднього покоління, хоча в цьому класі є моделі.

Кермо легке і йому не завадило б більше зворотного зв’язку. У спортивному режимі воно трохи наповнюється вагою. У міських умовах новий Hyundai Kona непогано маневрує, хоча цікавою його керованість не назвеш. Рекуперативне гальмування добре налаштоване – сповільнюється кросовер без ривків.

Ціна Hyundai Kona Hybrid

Новий Hyundai Kona в Україні у гібридному виконанні коштує від 1 265 500 гривень. Версія N-Line обійдеться мінімум у 1 440 200 гривень, а у варіанті Top вона коштує від 1 534 700 гривень. Більшість гібридних кросоверів в Україні (якщо не брати до уваги "м’які" гібриди) все ж дорожчі.

Оригынальна передня та задня оптика Kona привертає до себе увагу Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Гібрид Hyundai Kona – доступний і багато оснащений кросовер для міста із просторим салоном. Він порадує економічністю, а авангардний дизайн одразу привертає увагу до авто.

Плюси Hyundai Kona Hybrid:

багате оснащення;

просторі салон та багажник;

низька витрата пального.

Мінуси Hyundai Kona Hybrid:

не надто захоплююча керованість;

хотілося б кращу шумоізоляцію.

Технічні характеристики Hyundai Kona Hybrid

Тип двигуна бензиновий та електромотор Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1580 Потужність двигуна, к. с. 141 Обертальний момент, Нм 265 Коробка передач 6-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, л/100 км 4,5-4,7 Макс. швидкість, км/год 165 Розгін 0–100 км/год, с 10,9 Об'єм паливного баку, л 47

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