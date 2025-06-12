Renault выводит на рынок доступные кроссоверы с расходом 4,5 л на 100 км (фото)

Новые Renault Captur и Symbioz получили гибридные модификации E-Tech. Компактные кроссоверы стали мощнее и экономичнее.

Related video

Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссоверы Renault Captur и Symbioz оснастили гибридной силовой установкой E-Tech нового поколения. Она состоит из 1,8-литровой бензиновой четверки и электромотора, которые суммарно развивают 160 л. с. и 265 Н∙м.

Renault Captur E-Tech Фото: Renault

Предыдущая установка E-Tech развивала 145 л.с. Увеличенная мощность улучшила динамику авто — разгон до 100 км/ч занимает примерно 9 с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

К тому же, средний расход топлива составляет 4,5 л на 100 км, а уровень выбросов СО2 снизился до 97 г/км. Аккумуляторная батарея емкостью 1,4 кВт∙ч позволяет преодолевать небольшие расстояния на электротяге.

Важно

Новый Logan 2026 впервые заметили на дорогах (фото)

Цена Renault Captur E-Tech в ЕС стартует с 28 250 евро. Комплектация включает цифровой щиток приборов, 10,4-дюймовый тачскрин, 17-дюймовые диски, кондиционер, камеру, парктроник, датчики дождя и света.

160-сильная гибридная установка E-Tech расходует в среднем 4,5 л на 100 км Фото: Renault

Новый Renault Symbioz стоит от 33 100 евро, однако его комплектация богаче — есть 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Между прочим, на рынок выходит и самый дешевый электромобиль Renault с дверями как у Lamborghini.

Также Фокус писал, что логотип Renault в РФ планируют приравнять к фашистской символике.