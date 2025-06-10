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Авто

Новый Logan 2026 впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: Motor.es | Dacia Logan пройдет обновление Dacia Logan пройдет обновление

Опубликованы шпионские фотографии нового Logan. Бюджетный седан сфотографировали во время испытаний.

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Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Logan тестируют на юге Европы. Презентация обновленного седана и его собрата в кузове хэтчбек Sandero состоится в конце 2025 года, а продажи модели стартуют в начале 2026-го.

Дачия Логан, Новый Logan, Renault Logan, Dacia Logan 2026, Dacia Logan, Dacia Logan Fullscreen
Седан сохранит 1,0-литровый турбомотор
Фото: Motor.es

В ЕС седан по-прежнему будет продаваться под брендом Dacia. А вот Renault Logan не планируется, ведь эта версия модели эволюционировала в седан Renault Taliant, который продается в Украине.

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Седан Dacia Logan 2026 частично оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он не слишком изменится внешне. Авто будет отличаться измененными передним бампером и фарами, а сзади обновят фонари.

На фото салона можно заметить увеличенный сенсорный дисплей. Кроме того, могут улучшить внутреннюю отделку и расширить перечень систем безопасности.

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В салоне установят увеличенный тачскрин
Фото: Motor.es

Новая Dacia Logan сохранит 1,0-литровый бензиновый турбомотор, который сейчас предлагается в версиях на 90 и 100 сил. Останется в линейке и вариант с заводским ГБО, а вот гибридную установку от Duster не стоит ожидать. Седан будет доступен с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

Между прочим, недавно во время испытаний заметили старшего брата Renault Duster.

Также Фокус писал о дешевом и оригинальном электрокаре Renault за 9800 евро.