Новый Logan 2026 впервые заметили на дорогах (фото)

Опубликованы шпионские фотографии нового Logan. Бюджетный седан сфотографировали во время испытаний.

Related video

Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Logan тестируют на юге Европы. Презентация обновленного седана и его собрата в кузове хэтчбек Sandero состоится в конце 2025 года, а продажи модели стартуют в начале 2026-го.

Седан сохранит 1,0-литровый турбомотор Фото: Motor.es

В ЕС седан по-прежнему будет продаваться под брендом Dacia. А вот Renault Logan не планируется, ведь эта версия модели эволюционировала в седан Renault Taliant, который продается в Украине.

Важно

На смену "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Седан Dacia Logan 2026 частично оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он не слишком изменится внешне. Авто будет отличаться измененными передним бампером и фарами, а сзади обновят фонари.

На фото салона можно заметить увеличенный сенсорный дисплей. Кроме того, могут улучшить внутреннюю отделку и расширить перечень систем безопасности.

В салоне установят увеличенный тачскрин Фото: Motor.es

Новая Dacia Logan сохранит 1,0-литровый бензиновый турбомотор, который сейчас предлагается в версиях на 90 и 100 сил. Останется в линейке и вариант с заводским ГБО, а вот гибридную установку от Duster не стоит ожидать. Седан будет доступен с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

Между прочим, недавно во время испытаний заметили старшего брата Renault Duster.

Также Фокус писал о дешевом и оригинальном электрокаре Renault за 9800 евро.