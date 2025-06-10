Новий Logan 2026 вперше помітили на дорогах (фото)
Опубліковано шпигунські світлини нового Logan. Бюджетний седан сфотографували під час випробувань.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
Новий Logan тестують на півдні Європи. Презентація оновленого седана і його побратима в кузові хетчбек Sandero відбудеться в кінці 2025 року, а продажі моделі стартують на початку 2026-го.
В ЄС седан, як і раніше, продаватиметься під брендом Dacia. А от Renault Logan не планується, адже ця версія моделі еволюціонувала в седан Renault Taliant, який продається в Україні.Важливо
Седан Dacia Logan 2026 частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що він не надто зміниться зовні. Авто відрізнятиметься зміненими переднім бампером та фарами, а ззаду оновлять ліхтарі.
На фото салону можна помітити збільшений сенсорний дисплей. Крім того, можуть покращити внутрішнє оздоблення та розширити перелік систем безпеки.
Нова Dacia Logan збереже 1,0-літровий бензиновий турбомотор, який зараз пропонують у версіях на 90 та 100 сил. Залишиться в лінійці і варіант із заводським ГБО, а от гібридну установку від Duster не варто очікувати. Седан буде доступний із 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.
Між іншим, недавно під час випробувань помітили старшого брата Renault Duster.
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