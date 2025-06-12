Renault виводить на ринок доступні кросовери з витратою 4,5 л на 100 км (фото)

Нові Renault Captur та Symbioz отримали гібридні модифікації E-Tech. Компактні кросовери стали потужнішими та економічнішими.

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Про це повідомляє видання Autocar.

Кросовери Renault Captur і Symbioz оснастили гібридною силовою установкою E-Tech нового покоління. Вона складається з 1,8-літрової бензинової четвірки та електромотора, які сумарно розвивають 160 к. с. та 265 Н∙м.

Renault Captur E-Tech Фото: Renault

Попередня установка E-Tech розвивала 145 к. с. Збільшена потужність покращила динаміку авто – розгін до 100 км/год займає приблизно 9 с. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

До того ж, середня витрата пального становить 4,5 л на 100 км, а рівень викидів СО2 знизився до 97 г/км. Акумуляторна батарея ємністю 1,4 кВт∙год дозволяє долати невеликі відстані на електротязі.

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Ціна Renault Captur E-Tech в ЄС стартує з 28 250 євро. Комплектація включає цифровий щиток приладів, 10,4-дюймовий тачскрін, 17-дюймові диски, кондиціонер, камеру, парктронік, датчики дощу та світла.

160-сильна гібридна установка E-Tech витрачає в середньому 4,5 л на 100 км Фото: Renault

Новий Renault Symbioz коштує від 33 100 євро, проте його комплектація багатша – є 18-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль.

Між іншим, на ринок виходить і найдешевший електромобіль Renault із дверима як в Lamborghini.

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