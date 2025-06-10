В РФ планують прирівняти логотип Renault до забороненої фашистської символіки

Емблему Renault хочуть заборонити в Росії. Причиною такого рішення називають можливі «ворожі» дії концерну проти РФ.

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Про це повідомляє РБК.

Із ініціативою заборонити логотип Renault виступив депутат Михайло Шеремет, який потрапив до Держдуми від окупованого Криму. Він пропонує прирівняти товарну емблему до фашистської символіки.

Renault не випускає авто в РФ із 2022 року і продала завод за символічну суму Фото: Renault

На його думку, таких заходів потрібно вжити, якщо Renault почне "ворожі" дії по відношенню до Росії. Чи необхідно буде при цьому збивати емблеми Renault з усіх авто французької марки на території РФ, він не уточнив, але зазначив, що рішення поставить блок на повернення Renault на російський ринок.

Річ у тім, що нещодавно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що крупний французький автовиробник (разом із невеликою оборонною компанією) візьме участь у створенні в Україні підприємства з виробництва дронів. Воно буде розташоване за сотні кілометрів від лінії фронту, а його продукцію використовуватимуть як ЗСУ, так і французька армія.

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Пізніше видання Bloomberg опублікувало інформацію, що перемовини із міністерством оборони Франції проводила компанія Renault SA. Остаточне рішення про виробництво безпілотників ще не прийняте.

Як відомо, Renault мала виробничі потужності в Росії, проте припинила випуск автомобілів невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У 2022 році автовиробник розірвав партнерство із "АвтоВАЗом", а московський завод Renault був проданий за символічну суму.

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