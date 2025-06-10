В РФ планируют приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике

Эмблему Renault хотят запретить в России. Причиной такого решения называют возможные "враждебные" действия концерна против РФ.

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Об этом сообщает РБК.

С инициативой запретить логотип Renault выступил депутат Михаил Шеремет, который попал в Госдуму от оккупированного Крыма. Он предлагает приравнять товарную эмблему к фашистской символике.

Renault не выпускает авто в РФ с 2022 года и продала завод за символическую сумму Фото: Renault

По его мнению, такие меры нужно принять, если Renault начнет "враждебные" действия по отношению к России. Необходимо ли будет при этом сбивать эмблемы Renault со всех авто французской марки на территории РФ, он не уточнил, но отметил, что решение поставит блок на возвращение Renault на российский рынок.

Дело в том, что недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что крупный французский автопроизводитель (вместе с небольшой оборонной компанией) примет участие в создании в Украине предприятия по производству дронов. Оно будет расположено в сотнях километров от линии фронта, а его продукцию будут использовать как ВСУ, так и французская армия.

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Позже издание Bloomberg опубликовало информацию, что переговоры с министерством обороны Франции проводила компания Renault SA. Окончательное решение о производстве беспилотников еще не принято.

Как известно, Renault имела производственные мощности в России, однако прекратила выпуск автомобилей вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году автопроизводитель разорвал партнерство с "АвтоВАЗом", а московский завод Renault был продан за символическую сумму.

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