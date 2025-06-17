В Украине появился самый экстремальный кроссовер Subaru для серьезного бездорожья (фото)

В Киеве заметили кроссовер Subaru Forester 2022 года в особой версии Wilderness. Авто создали специально для бездорожья.

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Это один из первых Subaru Forester Wilderness в Украине. Его завезли неофициально, ведь на нашем рынке такой вариант не представлен. Фото кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Wilderness — специальная внедорожная линейка Subaru. Кстати, ранее в Украине появился универсал Subaru Outback в таком исполнении.

Авто оснастили внедорожными шинами Фото: Topcars UA

От стандартного Subaru Forester вариант Wilderness отличается, прежде всего, массивным пластиковым обвесом. Его днище получило дополнительную защиту, установлены и внедорожные шины Yokohama Geolandar размером 225/60 R17.

Клиренс Subaru Forester Wilderness вырос до 234 мм, а бамперы скошены снизу, что увеличило угол въезда до 23,5°, а съезда — до 25,4°.

Салон Subaru Forester отделали водостойкими материалами Фото: Subaru

Салон Subaru Forester отделали водостойкими материалами. Также на кузове и в интерьере появились логотипы Wilderness.

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Этот кроссовер Subaru Forester Wilderness относится к предыдущему поколению и недавно дебютировала новая модель. Авто оснащено 2,5-литровой оппозитной четверкой мощностью 185 л.с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 207 км/ч.

На кузове и в салоне появились эмблемы Wilderness Фото: Topcars UA

Автомобиль сохранил вариатор и фирменный полный привод с внедорожным режимом X-Mode. Также есть система помощи на спуске.

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