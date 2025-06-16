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Авто

Цена $9400 и расход 4,4 л на 100 км: презентован самый дешевый Subaru (фото)

Subaru Stella, новый Subaru Stella, Subaru Stella 2025
Фото: Subaru | Subaru Stella — компактный городской минивэн

В Японии представили новый Subaru Stella четвертого поколения. Компактный минивэн является самой доступной моделью марки.

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Цена Subaru Stella составляет от 1 358 500 иен ($9400). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Subaru Stella остается близнецом модели Daihatsu Move, которая также недавно сменила поколение. Это так называемый кей-кар — миниатюрный городской автомобиль.

субару стелла, Subaru Stella, новый Subaru Stella, Subaru Stella 2025 Fullscreen
3,4-метровое авто имеет сдвижные задние двери
Фото: Subaru

Габариты Subaru Stella 2025:

  • длина — 3395 мм;
  • ширина — 1475 мм;
  • высота — 1655 мм;
  • колесная база — 2460 мм.
Салон Subaru Stella, новый Subaru Stella, Subaru Stella 2025 Fullscreen
В салоне увеличили тачскрин
Фото: Subaru

Как и собрат, новый Subaru Stella отличается рубленым дизайном с коротким капотом и рельефными боковинами. От Daihatsu авто отличается дизайном решетки радиатора. Задние двери выполнены сдвижными.

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В салоне также большинство деталей позаимствовали у Subaru Stella, хотя комбинация приборов Subaru Stella иная. Для авто доступны сенсорные дисплеи с диагональю 9 или 10 дюймов. Комплектация включает камеры кругового обзора и систему автоматического торможения.

Салон Subaru Stella 2025, новый Subaru Stella, Subaru Stella 2025 Fullscreen
Фото: Subaru

Новый Subaru Stella сохранил 660-кубовый двигатель, который предлагается в 52-сильной атмосферной версии и 64-сильном варианте с турбонаддувом. Все модификации оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Между прочим, недавно дебютировал гибридный кроссовер Subaru за $14 000. Он расходует 3,5 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели оригинальный спортивный минивэн Chevrolet в ретростиле.