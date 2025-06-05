Цена $9500 и расход 4,4 л/100 км: представлено оригинальное семейное авто от Toyota (фото)

Презентован новый Daihatsu Move седьмого поколения. Компактный минивэн от подразделения Toyota Motor является дешевым и очень экономичным.

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Подробности авто раскрыли на официальном сайте Daihatsu.

Субкомпактный минивэн Daihatsu Move относится к так называемому сегменту "кей-каров" — миниатюрных городских авто, на которые в Японии снижено налогообложение. Габариты авто строго регламентируются законодательством.

Авто достигает всего 3,4 м в длину Фото: Daihatsu

Размеры Daihatsu Move 2025:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2460 мм;

клиренс — 150 мм.

Новый Daihatsu Move сохраняет типичный для своего класса угловатый дизайн с коротким капотом. Вместе с тем, дизайн передней части стал более выразительным, а боковины сделали рельефными. Новинкой стали сдвижные двери, которые можно дополнить электроприводом.

В салоне установили 10-дюймовый тачскрин Фото: Daihatsu

В салоне на передней панели установлен циферблат спидометра и два экрана, а рычаг КПП разместили довольно высоко. Минивэн Daihatsu Move получил 10-дюймовый тачскрин. Персонализировать авто можно, выбрав двухцветную окраску и разнообразный декор интерьера.

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Новый Daihatsu Move комплектуют трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 660 куб. см. Он развивает 52 л. с. в атмосферном исполнении и 64 л. с. — с турбонаддувом. Средний расход топлива — 4,4 л на 100 км.

Цена Daihatsu Move стартует с $9500 Фото: Daihatsu

Все версии получили вариатор, а за доплату доступен полный привод. Цена Daihatsu Move стартует с 1 358 500 иен ($9500).

Между прочим, недавно дебютировал самый компактный кроссовер Toyota с расходом 3,8 л/100 км.

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