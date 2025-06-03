Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

С электромотором и ГБО: Toyota обновила свою самую необычную модель (фото)

Toyota JPN Taxi, минивэн Toyota, такси Toyota, Новая Toyota JPN Taxi
Фото: Toyota | Toyota JPN Taxi — оригинальный компактный минивэн — оригинальный компактный минивэн

Представлена новая Toyota JPN Taxi. Оригинальный минивэн за $24 000 прошел модернизацию.

Related video

О необычном автомобиле рассказали на официальном сайте Toyota.

такси тойота, Toyota JPN Taxi, минивэн Toyota, такси Toyota, Новая Toyota JPN Taxi Fullscreen
Авто создали специально для такси
Фото: Toyota

Название модели указывает на ее назначение — 4,4-метровый минивэн создали специально для японских служб такси. Высокая крыша Toyota JPN Taxi и широкие сдвижные двери облегчают посадку и высадку пассажиров. В базовой версии установлены неокрашенные бамперы, на которых меньше видны царапины.

такси япония, Toyota JPN Taxi, минивэн Toyota, такси Toyota, Новая Toyota JPN Taxi Fullscreen
Сдвижные двери и высокая крыша облегчают посадку и высадку
Фото: Toyota

Салон Toyota JPN Taxi отделан гипоаллергенными материалами. Просторный задний ряд рассчитан на трех пассажиров и приспособлен для перевозки детских колясок или инвалидных колясок.

Важно
Японский Rolls-Royce: на аукцион выставили самую роскошную Toyota с V12 (фото)
Японский Rolls-Royce: на аукцион выставили самую роскошную Toyota с V12 (фото)

Новая Toyota JPN Taxi получила улучшенный цифровой щиток приборов, а также установили дополнительные дефлекторы обдува сзади. Комплектацию пополнили системы удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Салон Toyota JPN Taxi, Toyota JPN Taxi, минивэн Toyota, такси Toyota, Новая Toyota JPN Taxi Fullscreen
В салоне установили улучшенную цифровую панель приборов
Фото: Toyota

Минивэн Toyota JPN Taxi является гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 72 л. с. и 61-сильным электромотором. Кроме того, авто оснащено заводским ГБО, причем на обновленной модели объем баллонов увеличили с 52 до 58 л.

салон такси тойота, Toyota JPN Taxi, минивэн Toyota, такси Toyota, Новая Toyota JPN Taxi Fullscreen
Задний ряд авто довольно просторный
Фото: Toyota

Цена Toyota JPN Taxi составляет от 3 455 000 до 3 680 000 иен ($24 000 — 25 800). Модель продается и за пределами Японии.

Ранее Фокус рассказывал о самом маленьком кроссовере Toyota с расходом 3,8 л на 100 км.

Также мы писали о недорогом рамном внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ.