С электромотором и ГБО: Toyota обновила свою самую необычную модель (фото)

Представлена новая Toyota JPN Taxi. Оригинальный минивэн за $24 000 прошел модернизацию.

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О необычном автомобиле рассказали на официальном сайте Toyota.

Авто создали специально для такси Фото: Toyota

Название модели указывает на ее назначение — 4,4-метровый минивэн создали специально для японских служб такси. Высокая крыша Toyota JPN Taxi и широкие сдвижные двери облегчают посадку и высадку пассажиров. В базовой версии установлены неокрашенные бамперы, на которых меньше видны царапины.

Сдвижные двери и высокая крыша облегчают посадку и высадку Фото: Toyota

Салон Toyota JPN Taxi отделан гипоаллергенными материалами. Просторный задний ряд рассчитан на трех пассажиров и приспособлен для перевозки детских колясок или инвалидных колясок.

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Новая Toyota JPN Taxi получила улучшенный цифровой щиток приборов, а также установили дополнительные дефлекторы обдува сзади. Комплектацию пополнили системы удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

В салоне установили улучшенную цифровую панель приборов Фото: Toyota

Минивэн Toyota JPN Taxi является гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 72 л. с. и 61-сильным электромотором. Кроме того, авто оснащено заводским ГБО, причем на обновленной модели объем баллонов увеличили с 52 до 58 л.

Задний ряд авто довольно просторный Фото: Toyota

Цена Toyota JPN Taxi составляет от 3 455 000 до 3 680 000 иен ($24 000 — 25 800). Модель продается и за пределами Японии.

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