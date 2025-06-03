С электромотором и ГБО: Toyota обновила свою самую необычную модель (фото)
Представлена новая Toyota JPN Taxi. Оригинальный минивэн за $24 000 прошел модернизацию.
О необычном автомобиле рассказали на официальном сайте Toyota.
Название модели указывает на ее назначение — 4,4-метровый минивэн создали специально для японских служб такси. Высокая крыша Toyota JPN Taxi и широкие сдвижные двери облегчают посадку и высадку пассажиров. В базовой версии установлены неокрашенные бамперы, на которых меньше видны царапины.
Салон Toyota JPN Taxi отделан гипоаллергенными материалами. Просторный задний ряд рассчитан на трех пассажиров и приспособлен для перевозки детских колясок или инвалидных колясок.Важно
Новая Toyota JPN Taxi получила улучшенный цифровой щиток приборов, а также установили дополнительные дефлекторы обдува сзади. Комплектацию пополнили системы удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.
Минивэн Toyota JPN Taxi является гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 72 л. с. и 61-сильным электромотором. Кроме того, авто оснащено заводским ГБО, причем на обновленной модели объем баллонов увеличили с 52 до 58 л.
Цена Toyota JPN Taxi составляет от 3 455 000 до 3 680 000 иен ($24 000 — 25 800). Модель продается и за пределами Японии.
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