З електромотором та ГБО: Toyota оновила свою найнезвичнішу модель (фото)

Представлена нова Toyota JPN Taxi. Оригінальний мінівен за $24 000 пройшов модернізацію.

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Авто створили спеціально для таксі Фото: Toyota

Назва моделі вказує на її призначення – 4,4-метровий мінівен створили спеціально для японських служб таксі. Високий дах Toyota JPN Taxi та широкі зсувні двері полегшують посадку та висадку пасажирів. У базовій версій встановлені нефарбовані бампери, на яких менше видно подряпини.

Зсувні двері та високий дах полегшують посадку і висадку Фото: Toyota

Салон Toyota JPN Taxi оздоблений гіпоалергенними матеріалами. Просторий задній ряд розрахований на трьох пасажирів та пристосований для перевезення дитячих колясок або інвалідних візків.

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Нова Toyota JPN Taxi отримала покращений цифровий щиток приладів, а також встановили додаткові дефлектори обдуву ззаду. Комплектацію поповнили системи утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

У салоні встановили покращену цифрову панель приладів Фото: Toyota

Мінівен Toyota JPN Taxi є гібридом – оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 72 к. с. та 61-сильним електромотором. Крім того, авто оснащене заводським ГБО, причому на оновленій моделі об’єм балонів збільшили з 52 до 58 л.

Задній ряд авто доволі просторий Фото: Toyota

Ціна Toyota JPN Taxi становить від 3 455 000 до 3 680 000 єн ($24 000 – 25 800). Модель продається і за межами Японії.

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