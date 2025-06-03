Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

З електромотором та ГБО: Toyota оновила свою найнезвичнішу модель (фото)

Toyota JPN Taxi, мінівен Toyota, таксі Toyota, Нова Toyota JPN Taxi
Фото: Toyota | Toyota JPN Taxi — оригінальний компактний мінівен

Представлена нова Toyota JPN Taxi. Оригінальний мінівен за $24 000 пройшов модернізацію.

Related video

Про незвичний автомобіль розповіли на офіційному сайті Toyota.

Toyota JPN Taxi, мінівен Toyota, таксі Toyota, Нова Toyota JPN Taxi Fullscreen
Авто створили спеціально для таксі
Фото: Toyota

Назва моделі вказує на її призначення – 4,4-метровий мінівен створили спеціально для японських служб таксі. Високий дах Toyota JPN Taxi та широкі зсувні двері полегшують посадку та висадку пасажирів. У базовій версій встановлені нефарбовані бампери, на яких менше видно подряпини.

таксі японія, Toyota JPN Taxi, мінівен Toyota, таксі Toyota, Нова Toyota JPN Taxi Fullscreen
Зсувні двері та високий дах полегшують посадку і висадку
Фото: Toyota

Салон Toyota JPN Taxi оздоблений гіпоалергенними матеріалами. Просторий задній ряд розрахований на трьох пасажирів та пристосований для перевезення дитячих колясок або інвалідних візків.

Важливо
Японський Rolls-Royce: на аукціон виставили найрозкішнішу Toyota з V12 (фото)
Японський Rolls-Royce: на аукціон виставили найрозкішнішу Toyota з V12 (фото)

Нова Toyota JPN Taxi отримала покращений цифровий щиток приладів, а також встановили додаткові дефлектори обдуву ззаду. Комплектацію поповнили системи утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Салон Toyota JPN Taxi, Toyota JPN Taxi, мінівен Toyota, таксі Toyota, Нова Toyota JPN Taxi Fullscreen
У салоні встановили покращену цифрову панель приладів
Фото: Toyota

Мінівен Toyota JPN Taxi є гібридом – оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 72 к. с. та 61-сильним електромотором. Крім того, авто оснащене заводським ГБО, причому на оновленій моделі об’єм балонів збільшили з 52 до 58 л.

салон таксі тойота, Toyota JPN Taxi, мінівен Toyota, таксі Toyota, Нова Toyota JPN Taxi Fullscreen
Задній ряд авто доволі просторий
Фото: Toyota

Ціна Toyota JPN Taxi становить від 3 455 000 до 3 680 000 єн ($24 000 – 25 800). Модель продається і за межами Японії.

Раніше Фокус розповідав про найменший кросовер Toyota із витратою 3,8 л на 100 км.

Також ми писали про недорогий рамний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ.