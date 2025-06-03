З електромотором та ГБО: Toyota оновила свою найнезвичнішу модель (фото)
Представлена нова Toyota JPN Taxi. Оригінальний мінівен за $24 000 пройшов модернізацію.
Про незвичний автомобіль розповіли на офіційному сайті Toyota.
Назва моделі вказує на її призначення – 4,4-метровий мінівен створили спеціально для японських служб таксі. Високий дах Toyota JPN Taxi та широкі зсувні двері полегшують посадку та висадку пасажирів. У базовій версій встановлені нефарбовані бампери, на яких менше видно подряпини.
Салон Toyota JPN Taxi оздоблений гіпоалергенними матеріалами. Просторий задній ряд розрахований на трьох пасажирів та пристосований для перевезення дитячих колясок або інвалідних візків.Важливо
Нова Toyota JPN Taxi отримала покращений цифровий щиток приладів, а також встановили додаткові дефлектори обдуву ззаду. Комплектацію поповнили системи утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Мінівен Toyota JPN Taxi є гібридом – оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 72 к. с. та 61-сильним електромотором. Крім того, авто оснащене заводським ГБО, причому на оновленій моделі об’єм балонів збільшили з 52 до 58 л.
Ціна Toyota JPN Taxi становить від 3 455 000 до 3 680 000 єн ($24 000 – 25 800). Модель продається і за межами Японії.
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