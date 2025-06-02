Представлено найменший кросовер Toyota із витратою 3,8 л на 100 км (фото)

Презентовано новий Toyota Aygo X. Найменший кросовер марки змінився зовні, став значно потужнішим та економічнішим.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Кросовер отримав нову гібридну установку Фото: Toyota

Модернізований 3,7-метровий кросовер Toyota Aygo X став виразнішим на вигляд завдяки новим розкосим фарам та агресивнішому бамперу з ширшою решіткою радіатора. Ззаду оновили ліхтарі авто.

Крім того, лінійку вперше поповнила версія GR Sport із цікавішим дизайном та 18-дюймовими дисками.

Toyota Aygo X GR Sport Фото: Toyota

Головна новація в салоні Toyota Aygo X 2025 – цифровий щиток приладів. Також встановили електронне стоянкове гальмо та два порти USB-C, а в дорожчих версіях додали бездротову зарядку для смартфонів. До того ж, покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію.

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Великі зміни відбулися під капотом. 1,0-літровий бензиновий двигун більше не пропонуватимуть – його замінить гібридна установка від старших Toyota Yaris та Yaris Cross.

У салоні встановили цифровий щиток приладів Фото: Toyota

Вона не лише суттєво потужніша (116 к. с. проти 72) і швидша (10 с до 100 км/год), але й економічніша на 0,8 л на 100 км – витрачає 3,8 л/100 км у змішаному дикої. Утім, і ціна Toyota Aygo X зросте до приблизно до 20 000 євро.

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