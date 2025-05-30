Land Cruiser на мінімалках: найдешевший позашляховик Toyota показали до прем'єри (фото)
Опубліковано зображення Toyota Land Cruiser FJ. Нова модель стане найменшим і найдешевшим рамним позашляховиком марки.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Toyota Land Cruiser FJ розсекретили на патентному рендері, який підтвердив істинність шпигунських зображень позашляховика.
Авто дуже нагадує концепт Toyota Compact Cruiser та новий Prado 250. Позашляховик вирізняється класичним кутастим дизайном із двооб’ємним силуетом, короткими звисами кузова та товстими задніми стійками.
Крім того, привертають до себе увагу масивні бампери та виражений обвіс із нефарбованого пластику. До дверей багажника кріпиться запасне колесо.Важливо
Салон Toyota Land Cruiser FJ не показали, проте відомо, що позашляховик отримає цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей.
Позашляховик розміром із Toyota RAV4 (4,5-4,6 м) збудують на рамній платформі пікапа Toyota Hilux Champ. Авто запропонують із 2,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 166 к. с. та турбодизелем об’ємом 2,4 або 2,8 л, а пізніше може з’явитися гібрид.
Повний привід доповнять знижувальною передачею. Крім того, авто отримає блокування диференціалів та режими для різних типів бездоріжжя.
Позашляховик повинен дебютувати на початку 2026 року. Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30 000 доларів.
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