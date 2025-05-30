Land Cruiser на минималках: самый дешевый внедорожник Toyota показали до премьеры (фото)

Опубликовано изображение Toyota Land Cruiser FJ. Новая модель станет самым маленьким и дешевым рамным внедорожником марки.

Related video

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Toyota Land Cruiser FJ рассекретили на патентном рендере, который подтвердил истинность шпионских изображений внедорожника.

Toyota Land Cruiser FJ отличается рубленым дизайном Фото: carscoops.com

Авто очень напоминает концепт Toyota Compact Cruiser и новый Prado 250. Внедорожник отличается классическим угловатым дизайном с двухобъемным силуэтом, короткими свесами кузова и толстыми задними стойками.

Кроме того, привлекают к себе внимание массивные бамперы и выраженный обвес из неокрашенного пластика. К двери багажника крепится запасное колесо.

Важно

Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Салон Toyota Land Cruiser FJ не показали, однако известно, что внедорожник получит цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей.

Официальный тизер Toyota Land Cruiser FJ официальный тизер Toyota Land Cruiser FJ Фото: Toyota

Внедорожник размером с Toyota RAV4 (4,5-4,6 м) построят на рамной платформе пикапа Toyota Hilux Champ. Авто предложат с 2,7-литровой бензиновой четверкой мощностью 166 л. с. и турбодизелем объемом 2,4 или 2,8 л, а позже может появиться гибрид.

Полный привод дополнят понижающей передачей. Кроме того, авто получит блокировку дифференциалов и режимы для различных типов бездорожья.

Внедорожник должен дебютировать в начале 2026 года. Стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит примерно 30 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал об электрокроссовере Toyota за $18 000 с запасом хода 630 км.

Также мы писали о новом кроссовере Toyota RAV4 2026 года.