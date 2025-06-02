Представлен самый маленький кроссовер Toyota с расходом 3,8 л на 100 км (фото)

Презентован новый Toyota Aygo X. Самый маленький кроссовер марки изменился внешне, стал значительно мощнее и экономичнее.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Кроссовер получил новую гибридную установку Фото: Toyota

Модернизированный 3,7-метровый кроссовер Toyota Aygo X стал выразительнее на вид благодаря новым раскосым фарам и более агрессивному бамперу с более широкой решеткой радиатора. Сзади обновили фонари авто.

Кроме того, линейку впервые пополнила версия GR Sport с более интересным дизайном и 18-дюймовыми дисками.

Toyota Aygo X GR Sport Фото: Toyota

Главная новация в салоне Toyota Aygo X 2025 — цифровой щиток приборов. Также установили электронный стояночный тормоз и два порта USB-C, а в более дорогих версиях добавили беспроводную зарядку для смартфонов. К тому же, улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.

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Большие изменения произошли под капотом. 1,0-литровый бензиновый двигатель больше не будет предлагаться — его заменит гибридная установка от старших Toyota Yaris и Yaris Cross.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Toyota

Она не только существенно мощнее (116 л. с. против 72) и быстрее (10 с до 100 км/ч), но и экономичнее на 0,8 л на 100 км — расходует 3,8 л/100 км в смешанном дикой. Впрочем, и цена Toyota Aygo X вырастет до примерно до 20 000 евро.

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