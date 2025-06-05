Ціна $9500 і витрата 4,4 л/100 км: представлено оригінальне сімейне авто від Toyota (фото)

Презентовано новий Daihatsu Move сьомого покоління. Компактний мінівен від підрозділу Toyota Motor є дешевим та дуже економічним.

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Субкомпактний мінівен Daihatsu Move належить до так званого сегменту "кей-карів" — мініатюрних міських авто, на які в Японії знижене оподаткування. Габарити авто суворо регламентуються законодавством.

Авто сягає лише 3,4 м завдовжки Фото: Daihatsu

Розміри Daihatsu Move 2025:

довжина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2460 мм;

кліренс – 150 мм.

Новий Daihatsu Move зберігає типовий для свого класу кутастий дизайн із коротким капотом. Разом із тим, дизайн передньої частини став виразнішим, а боковини зробили рельєфними. Новинкою стали зсувні двері, які можна доповнити електроприводом.

У салоні встановили 10-дюймовий тачскрін Фото: Daihatsu

У салоні на передній панелі встановлено циферблат спідометра і два екрани, а важіль КПП розмістили доволі високо. Мінівен Daihatsu Move отримав 10-дюймовий тачскрін. Персоналізувати авто можна, обравши двоколірне забарвлення та різноманітний декор інтер’єру.

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Новий Daihatsu Move комплектують трициліндровим бензиновим двигуном об’ємом 660 куб. см. Він розвиває 52 к. с. в атмосферному виконанні та 64 к. с. – із турбонаддувом. Середня витрата пального — 4,4 л на 100 км.

Ціна Daihatsu Move стартує з $9500 Фото: Daihatsu

Усі версії отримали варіатор, а за доплату доступний повний привід. Ціна Daihatsu Move стартує з 1 358 500 єн ($9500).

Між іншим, нещодавно дебютував найкомпактніший кросовер Toyota із витратою 3,8 л/100 км.

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