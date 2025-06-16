Новое поколение легенды: в Киеве появился знаменитый спортивный Subaru (фото)
В Киеве заметили новый Subaru WRX. Нынешнее поколение спортивного седана — редкость на украинских дорогах.
Заряженный седан Subaru WRX — самая быстрая современная модель японской марки. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.
Subaru WRX нынешнего поколения выпускается с 2021 года. В отличие от предшественников, он официально не представлен на украинском рынке. Как правило, его завозят из США.
Новый Subaru WRX еще больше отдалился от родственной модели Impreza, хотя до сих пор использует ее платформу. У него свой самобытный дизайн с расширенными крыльями, воздухозаборником на капоте и выраженным обвесом из неокрашенного пластика. Конкретно это авто имеет антикрыло, которое доступно только отдельным версиям модели или предлагается различными тюнинг-ателье.
В салоне Subaru WRX появился большой портретный тачскрин — как у модели Crosstrek, которая побывала на тесте Фокуса. Конечно же, автомобиль сохранил спортивные руль и сиденья.Важно
Седан Subaru WRX оснащен 2,4-литровым оппозитным турбомотором, который развивает 271 л.с. и 350 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 233 км/ч.
На выбор предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор. Конечно же, модель сохранила фирменный симметричный полный привод Subaru.
Кстати, недавно представили самый дешевый Subaru стоимостью от $9400.
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