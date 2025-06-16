Новое поколение легенды: в Киеве появился знаменитый спортивный Subaru (фото)

В Киеве заметили новый Subaru WRX. Нынешнее поколение спортивного седана — редкость на украинских дорогах.

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Заряженный седан Subaru WRX — самая быстрая современная модель японской марки. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Subaru WRX нынешнего поколения выпускается с 2021 года. В отличие от предшественников, он официально не представлен на украинском рынке. Как правило, его завозят из США.

Спортивный седан стартует до 100 км/ч за 5,4 с Фото: Topcars UA

Новый Subaru WRX еще больше отдалился от родственной модели Impreza, хотя до сих пор использует ее платформу. У него свой самобытный дизайн с расширенными крыльями, воздухозаборником на капоте и выраженным обвесом из неокрашенного пластика. Конкретно это авто имеет антикрыло, которое доступно только отдельным версиям модели или предлагается различными тюнинг-ателье.

В салоне Subaru WRX появился большой портретный тачскрин — как у модели Crosstrek, которая побывала на тесте Фокуса. Конечно же, автомобиль сохранил спортивные руль и сиденья.

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Седан Subaru WRX оснащен 2,4-литровым оппозитным турбомотором, который развивает 271 л.с. и 350 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 233 км/ч.

В салоне установили портретный тачскрин Фото: Subaru

На выбор предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор. Конечно же, модель сохранила фирменный симметричный полный привод Subaru.

Кстати, недавно представили самый дешевый Subaru стоимостью от $9400.

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