Нове покоління легенди: у Києві з'явився знаменитий спортивний Subaru (фото)
У Києві помітили новий Subaru WRX. Нинішнє покоління спортивного седана – рідкість на українських дорогах.
Заряджений седан Subaru WRX – найшвидша сучасна модель японської марки. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.
Subaru WRX нинішнього покоління випускають із 2021 року. На відміну від попередників, він офіційно не представлений на українському ринку. Зазвичай його завозять із США.
Новий Subaru WRX ще більше віддалився від спорідненої моделі Impreza, хоча досі використовує її платформу. У нього свій самобутній дизайн із розширеними крилами, повітрозабірником на капоті та вираженим обвісом із нефарбованого пластику. Конкретно це авто має антикрило, яке доступне лише окремим версіям моделі або пропонується різноманітними тюнінг-ательє.
У салоні Subaru WRX з’явився великий портретний тачскрін — як у моделі Crosstrek, яка побувала на тесті Фокусу. Звісно ж, автомобіль зберіг спортивні кермо та сидіння.Важливо
Седан Subaru WRX оснащений 2,4-літровим опозитним турбомотором, який розвиває 271 к. с. та 350 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 233 км/год.
На вибір пропонують 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор. Звісно ж, модель зберегла фірмовий симетричний повний привід Subaru.
До речі, нещодавно представили найдешевший Subaru вартістю від $9400.
Також Фокус писав, що в Києві помітили надпотужний Chevrolet Corvette.