Цена $15 300 и запас хода 545 км: в продажу поступает дешевый аналог Tesla от BYD (фото)

Линейка BYD Seal 06 расширена — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Дешевый семейный седан предложат в версиях с запасом хода до 545 км.

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Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый электромобиль BYD Seal 06 — обтекаемый семейный седан D-класса с высокой оконной линией, аркообразной крышей и раскосыми фарами. От гибридного варианта авто отличается отсутствием радиаторной решетки.

Запас хода электрокара достигает 545 км Фото: BYD Auto

Кстати, вскоре на рынок выведут еще и электрический универсал. Модель является дешевым аналогом Tesla, ведь имеет схожие размеры.

Габариты BYD Seal 06 2025:

длина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2820 мм.

В салоне установили поворотный дисплей Фото: BYD Auto

В салоне BYD Seal 06 установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью. Электрокар имеет 423-литровый задний и 65-литровый багажник. За доплату предлагают систему полуавтономного движения.

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Новый BYD Seal 06 оснащен 148-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: запас хода составляет 470 и 545 км, соответственно.

Передние сиденья разделены высоким тоннелем Фото: BYD Auto

Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты. Цена BYD Seal 06 в Китае составляет от 109 800 до 129 800 юаней ($15 300 — 18 000).

Между прочим, на европейский рынок выходит недорогой электромобиль BYD за 20 000 евро.

Также Фокус писал о дешевом электрокроссовере на базе Land Rover с запасом хода 627 км.