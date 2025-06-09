Цена $15 300 и запас хода 545 км: в продажу поступает дешевый аналог Tesla от BYD (фото)
Линейка BYD Seal 06 расширена — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Дешевый семейный седан предложат в версиях с запасом хода до 545 км.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый электромобиль BYD Seal 06 — обтекаемый семейный седан D-класса с высокой оконной линией, аркообразной крышей и раскосыми фарами. От гибридного варианта авто отличается отсутствием радиаторной решетки.
Кстати, вскоре на рынок выведут еще и электрический универсал. Модель является дешевым аналогом Tesla, ведь имеет схожие размеры.
Габариты BYD Seal 06 2025:
- длина — 4720 мм;
- ширина — 1880 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2820 мм.
В салоне BYD Seal 06 установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью. Электрокар имеет 423-литровый задний и 65-литровый багажник. За доплату предлагают систему полуавтономного движения.
Новый BYD Seal 06 оснащен 148-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: запас хода составляет 470 и 545 км, соответственно.
Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты. Цена BYD Seal 06 в Китае составляет от 109 800 до 129 800 юаней ($15 300 — 18 000).
Между прочим, на европейский рынок выходит недорогой электромобиль BYD за 20 000 евро.
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