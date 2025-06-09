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Авто

Цена $15 300 и запас хода 545 км: в продажу поступает дешевый аналог Tesla от BYD (фото)

BYD Seal 06, BYD Seal, новый BYD Seal, электромобиль BYD, электромобиль BYD
Фото: CarNewsChina | BYD Seal 06 — недорогой электрический седан

Линейка BYD Seal 06 расширена — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Дешевый семейный седан предложат в версиях с запасом хода до 545 км.

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Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый электромобиль BYD Seal 06 — обтекаемый семейный седан D-класса с высокой оконной линией, аркообразной крышей и раскосыми фарами. От гибридного варианта авто отличается отсутствием радиаторной решетки.

BYD Seal, новый BYD Seal, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 545 км
Фото: BYD Auto

Кстати, вскоре на рынок выведут еще и электрический универсал. Модель является дешевым аналогом Tesla, ведь имеет схожие размеры.

Габариты BYD Seal 06 2025:

  • длина — 4720 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2820 мм.
Салон BYD Seal 06, BYD Seal, новый BYD Seal, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
В салоне установили поворотный дисплей
Фото: BYD Auto

В салоне BYD Seal 06 установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью. Электрокар имеет 423-литровый задний и 65-литровый багажник. За доплату предлагают систему полуавтономного движения.

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Новый BYD Seal 06 оснащен 148-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: запас хода составляет 470 и 545 км, соответственно.

салон BYD Seal, новый BYD Seal, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
Передние сиденья разделены высоким тоннелем
Фото: BYD Auto

Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты. Цена BYD Seal 06 в Китае составляет от 109 800 до 129 800 юаней ($15 300 — 18 000).

Между прочим, на европейский рынок выходит недорогой электромобиль BYD за 20 000 евро.

Также Фокус писал о дешевом электрокроссовере на базе Land Rover с запасом хода 627 км.