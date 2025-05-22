На европейский рынок выйдет доступный электрокар BYD за 20 000 евро (фото)

Самый дешевый электромобиль BYD Dolphin Surf будет продаваться в Европе. Компактная городская модель с неплохим оснащением будет стоить от 19 990 евро.

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Подробности BYD Dolphin Surf раскрыл сайт L'Argus.

Новый BYD Dolphin Surf — "глобальная" экспортная версия модели Seagull, которую уже неофициально завозят в Украину. Чтобы избежать европейских пошлин на электромобили из Китая, ее производство наладят в Венгрии.

Запас хода авто достигает 322 км Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Dolphin Surf на 20 см длиннее китайского аналога — достигает 4 м в длину при колесной базе в 2,5 м. Впрочем, он сохранил оригинальный рубленый дизайн с большим углом наклона лобового стекла, рельефными боковинами и клиновидной оконной линией.

В салоне BYD Dolphin Surf установили компактный цифровой щиток приборов и большой 10,1-дюймовый тачскрин, который может вращаться. Объем багажника составляет 308-1037 л.

Электрокар достаточно богато оснащен Фото: BYD Auto

Базовая комплектация BYD Dolphin Surf включает климат-контроль, парктроник, камеру, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

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Топовый вариант Comfort за 25 990 евро добавляет беспроводную зарядку смартфонов, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, электропривод и подогрев сидений.

Объем багажника BYD Dolphin Surf составляет 308-1037 л. Фото: BYD Auto

Новый BYD Dolphin Surf предлагают в версиях мощностью 88 и 156 сил. На выбор доступны батареи емкостью 30 и 43,2 кВт∙ч: запас хода составляет 220 и 310-322 км, соответственно. Быстрая (мощностью до 85 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут, также есть режим двунаправленной зарядки, то есть от авто можно питать электроприборы.

Между прочим, недавно презентовали экспортный семейный кроссовер BYD с плагин-гибридной установкой.

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