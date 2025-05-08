Запас хода — 1320 км: дебютировал мощный электрифицированный кроссовер BYD за $23 500 (фото)

Презентован новый BYD Sealion 07. Мощный семейный кроссовер с большим багажником и богатым оснащением нацелен, в первую очередь, на экспортные рынки.

Related video

О новом кроссовере BYD рассказали на сайте CarNewsChina.

Модель дебютировали в плагин-гибридной версии Фото: CarNewsChina

Изначально новый BYD Sealion 07 все же выходит на домашний китайский рынок. Там модель стоит от 169 800 до 205 800 юаней ($23 500 — 28 500).

Кроссовер BYD Sealion 07 выдержан в новом фирменном стиле марки. Авто напоминает младшего брата BYD Sealion 05 и седан Qin L. У него выраженный "нос" и рельефные боковины, а узкие фары и фонари соединены диодными полосами.

Кроссовер получил поворотный центральный экран Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Sealion 07:

длина — 4880 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 2103 кг.

Важно

Для большой семьи: Kia показала стильный и просторный минивэн-кроссовер за $15 000 (фото)

В салоне BYD Sealion 07 установлен цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 645 л.

Кресла кроссовера оснащены электроприводом Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер BYD Sealion 07 довольно богато оснащен — есть панорамная крыша, электропривод сидений, акустика Dynaudio с 12 динамиками, холодильник, парковочный автопилот и система полуавтономного движения. За доплату предлагают дрон DJI Mavic в специальном отсеке на крыше.

Новый BYD Sealion 07 дебютировал в плагин-гибридном исполнении DM-i, хотя ожидается и электрическая версия. 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 154 л. с. работает вместе с парой электромоторов общей мощностью 476 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

BYD Sealion 07 богато укомплектован Фото: CarNewsChina

LFP-батарея на 26,6 кВт∙ч позволяет преодолеть 150 км в электрическом режиме. Средний расход топлива BYD Sealion 07 DM-i составляет 4,7 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1320 км.

Кстати, недавно BYD показал универсал, который является электрическим аналогом VW Passat.

Также Фокус писал о 1300-сильном флагманском электромобиле BYD.