Запас хода — 1320 км: дебютировал мощный электрифицированный кроссовер BYD за $23 500 (фото)
Презентован новый BYD Sealion 07. Мощный семейный кроссовер с большим багажником и богатым оснащением нацелен, в первую очередь, на экспортные рынки.
О новом кроссовере BYD рассказали на сайте CarNewsChina.
Изначально новый BYD Sealion 07 все же выходит на домашний китайский рынок. Там модель стоит от 169 800 до 205 800 юаней ($23 500 — 28 500).
Кроссовер BYD Sealion 07 выдержан в новом фирменном стиле марки. Авто напоминает младшего брата BYD Sealion 05 и седан Qin L. У него выраженный "нос" и рельефные боковины, а узкие фары и фонари соединены диодными полосами.
Габариты BYD Sealion 07:
- длина — 4880 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1750 мм;
- колесная база — 2820 мм;
- масса — 2103 кг.
В салоне BYD Sealion 07 установлен цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 645 л.
Китайский кроссовер BYD Sealion 07 довольно богато оснащен — есть панорамная крыша, электропривод сидений, акустика Dynaudio с 12 динамиками, холодильник, парковочный автопилот и система полуавтономного движения. За доплату предлагают дрон DJI Mavic в специальном отсеке на крыше.
Новый BYD Sealion 07 дебютировал в плагин-гибридном исполнении DM-i, хотя ожидается и электрическая версия. 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 154 л. с. работает вместе с парой электромоторов общей мощностью 476 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.
LFP-батарея на 26,6 кВт∙ч позволяет преодолеть 150 км в электрическом режиме. Средний расход топлива BYD Sealion 07 DM-i составляет 4,7 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1320 км.
Кстати, недавно BYD показал универсал, который является электрическим аналогом VW Passat.
Также Фокус писал о 1300-сильном флагманском электромобиле BYD.