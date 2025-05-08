Запас ходу — 1320 км: дебютував потужний електрифікований кросовер BYD за $23 500 (фото)

Презентовано новий BYD Sealion 07. Потужний сімейний кросовер із великим багажником і багатим оснащенням націлений, передусім, на експортні ринки.

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Про новий кросовер BYD розповіли на сайті CarNewsChina.

Модель дебютували в плагін-гібридній версії Фото: CarNewsChina

Спочатку новий BYD Sealion 07 все ж виходить на домашній китайський ринок. Там модель коштує від 169 800 до 205 800 юанів ($23 500 – 28 500).

Кросовер BYD Sealion 07 витриманий у новому фірмовому стилі марки. Авто нагадує молодшого брата BYD Sealion 05 та седан Qin L. У нього виражений "ніс" та рельєфні боковини, а вузькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Кросовер отримав поворотний центральний екран Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Sealion 07:

довжина — 4880 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2820 мм;

маса — 2103 кг.

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У салоні BYD Sealion 07 встановлено цифровий щиток приладів і поворотний 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою консоллю. Об’єм багажника становить 645 л.

Крісла кросовера оснащені електроприводом Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер BYD Sealion 07 доволі багато оснащений – є панорамний дах, електропривід сидінь, акустика Dynaudio з 12 динаміками, холодильник, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху. За доплату пропонують дрон DJI Mavic у спеціальному відсіку на даху.

Новий BYD Sealion 07 дебютував у плагін-гібридному виконанні DM-i, хоча очікується й електрична версія. 1,5-літрова бензинова турбочетвірка на 154 к. с. працює разом із парою електромоторів загальною потужністю 476 сил. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

BYD Sealion 07 багато укомплектований Фото: CarNewsChina

LFP-батарея на 26,6 кВт∙год дозволяє подолати 150 км в електричному режимі. Середня витрата пального BYD Sealion 07 DM-i становить 4,7 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1320 км.

До речі, нещодавно BYD показав універсал, який є електричним аналогом VW Passat.

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