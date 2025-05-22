На європейський ринок вийде доступний електрокар BYD за 20 000 євро (фото)
Найдешевший електромобіль BYD Dolphin Surf продаватимуть у Європі. Компактна міська модель із непоганим оснащенням коштуватиме від 19 990 євро.
Подробиці BYD Dolphin Surf розкрив сайт L’Argus.
Новий BYD Dolphin Surf – "глобальна" експортна версія моделі Seagull, яку вже неофіційно завозять в Україну. Аби уникнути європейських мит на електромобілі з Китаю, її виробництво налагодять в Угорщині.
Електромобіль BYD Dolphin Surf на 20 см довший за китайський аналог – сягає 4 м завдовжки при колісній базі в 2,5 м. Утім, він зберіг оригінальний рубаний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла, рельєфними боковинами та клиновидною віконною лінією.
У салоні BYD Dolphin Surf встановили компактний цифровий щиток приладів та великий 10,1-дюймовий тачскрін, який може обертатися. Об’єм багажника становить 308-1037 л.
Базова комплектація BYD Dolphin Surf включає клімат-контроль, парктронік, камеру, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.Важливо
Топовий варіант Comfort за 25 990 євро додає бездротову зарядку смартфонів, датчики дощу і світла, камери кругового огляду, електропривід та підігрів сидінь.
Новий BYD Dolphin Surf пропонують у версіях потужністю 88 та 156 сил. На вибір доступні батареї ємністю 30 та 43,2 кВт∙год: запас ходу становить 220 та 310-322 км, відповідно. Швидка (потужністю до 85 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин, також є режим двонаправленої зарядки, тобто від авто можна живити електроприлади.
Між іншим, нещодавно презентували експортний сімейний кросовер BYD з плагін-гібридною установкою.
Також Фокус писав, що на європейський ринок вийшов кращий китайський байк.