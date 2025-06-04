Запас хода — более 600 км: дебютировал электрокроссовер за $25 000 на базе Land Rover (фото)

Кроссовер Tata Harrier получил электрическую модификацию. Она мощнее дизельного варианта и богаче оснащена, а ее запас хода превышает 600 км.

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Об электромобиле Tata Harrier рассказали на сайте индийского автогиганта.

Запас хода электрокроссовера достигает 627 км Фото: Tata

Кроссовер Tata Harrier построен на платформе Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, которую модернизировали для установки электрических установок. Электрокар предложат в двух вариантах — 238-сильном переднеприводном и 313-сильном полноприводном. Более мощная версия стартует до 100 км/ч за 6,3 с.

В салоне установили два экрана на передней панели Фото: Tata

На выбор предложат батареи емкостью 65 и 75 кВт∙ч. Запас хода пока рассекретили для большей батареи — 627 км с передним приводом и 622 км — с полным.

Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 25 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — к авто можно подключать электроприборы.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: Tata

Электромобиль Tata Harrier EV отличается от дизельной модификации оформлением передней части с заглушкой на месте решетки радиатора.

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А вот салон Tata Harrier EV фактически не претерпел изменений — лишь цифровая панель приборов иная. К 502-литровому заднему багажнику добавился небольшой отсек спереди.

Спереди появился дополнительный багажник Фото: Tata

Цена Tata Harrier EV в Индии стартует с 2 149 000 рупий ($25 000). Базовая комплектация включает панорамную крышу, электропривод кресел и дверей багажника, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, акустику JBL с 10 динамиками. Также есть системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Между прочим, недавно Tata показала аналог Skoda Fabia стоимостью $8000 с заводским ГБО.

Также Фокус писал, что в Индии представили самый дешевый электромотоцикл в мире.