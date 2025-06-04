Запас ходу — понад 600 км: дебютував електрокросовер за $25 000 на базі Land Rover (фото)
Кросовер Tata Harrier отримав електричну модифікацію. Вона потужніша за дизельний варіант і багатше оснащена, а її запас ходу перевищує 600 км.
Про електромобіль Tata Harrier розповіли на сайті індійського автогіганта.
Кросовер Tata Harrier збудований на платформі Land Rover Discovery Sport та Range Rover Evoque, яку модернізували для встановлення електричних установок. Електрокар запропонують у двох варіантах — 238-сильному передньопривідному та 313-сильному повнопривідному. Потужніша версія стартує до 100 км/год за 6,3 с.
На вибір запропонують батареї ємністю 65 та 75 кВт∙год. Запас ходу поки розсекретили для більшої батареї – 627 км із переднім приводом та 622 км – з повним.
Швидка зарядка батареї на 80% займає 25 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – до авто можна підключати електроприлади.
Електромобіль Tata Harrier EV відрізняється від дизельної модифікації оформленням передньої частини із заглушкою на місці решітки радіатора.Важливо
А от салон Tata Harrier EV фактично не зазнав змін – лише цифрова панель приладів інакша. До 502-літрового заднього багажника додався невеликий відсік спереду.
Ціна Tata Harrier EV в Індії стартує з 2 149 000 рупій ($25 000). Базова комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, акустику JBL із 10 динаміками. Також є системи автоматичного гальмування і утримання в смузі руху.
Між іншим, нещодавно Tata показала аналог Skoda Fabia вартістю $8000 із заводським ГБО.
Також Фокус писав, що в Індії представили найдешевший електромотоцикл у світі.