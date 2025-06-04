Запас ходу — понад 600 км: дебютував електрокросовер за $25 000 на базі Land Rover (фото)

Кросовер Tata Harrier отримав електричну модифікацію. Вона потужніша за дизельний варіант і багатше оснащена, а її запас ходу перевищує 600 км.

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Про електромобіль Tata Harrier розповіли на сайті індійського автогіганта.

Запас ходу електрокросовера сягає 627 км Фото: Tata

Кросовер Tata Harrier збудований на платформі Land Rover Discovery Sport та Range Rover Evoque, яку модернізували для встановлення електричних установок. Електрокар запропонують у двох варіантах — 238-сильному передньопривідному та 313-сильному повнопривідному. Потужніша версія стартує до 100 км/год за 6,3 с.

У салоні встановили два екрани на передній панелі Фото: Tata

На вибір запропонують батареї ємністю 65 та 75 кВт∙год. Запас ходу поки розсекретили для більшої батареї – 627 км із переднім приводом та 622 км – з повним.

Швидка зарядка батареї на 80% займає 25 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – до авто можна підключати електроприлади.

Електрокросовер багато оснащений Фото: Tata

Електромобіль Tata Harrier EV відрізняється від дизельної модифікації оформленням передньої частини із заглушкою на місці решітки радіатора.

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А от салон Tata Harrier EV фактично не зазнав змін – лише цифрова панель приладів інакша. До 502-літрового заднього багажника додався невеликий відсік спереду.

Спереду з'явився додатковий багажник Фото: Tata

Ціна Tata Harrier EV в Індії стартує з 2 149 000 рупій ($25 000). Базова комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, акустику JBL із 10 динаміками. Також є системи автоматичного гальмування і утримання в смузі руху.

Між іншим, нещодавно Tata показала аналог Skoda Fabia вартістю $8000 із заводським ГБО.

Також Фокус писав, що в Індії представили найдешевший електромотоцикл у світі.