За ціною Duster: з'явилися недорогі кросовери від Land Rover із багатим оснащенням (фото)

Кросовери Tata Harrier і Safari змінилися зовні та всередині. Моделі багато укомплектовані і оснащені економічним турбодизелем.

Related video

В Індії презентовано нові Tata Harrier і Safari 2024 модельного року. Недорогі кросовери на базі Land Rover Discovery Sport пройшли серйозну модернізацію і незабаром надійдуть у продаж. Про це повідомляє видання Autocar.

Кросовер побудований на базі Land Rover Discovery Sport Фото: Tata

Компактний кросовер Tata Harrier і його семимісний побратим Safari розроблені спільно з Land Rover. В їхній основі лежить платформа Land Rover Discovery Sport.

Дизайн кросоверів оновили в дусі компактного електрокросовера Tata Nexon. У них нові "двоповерхові" фари, замінені решітка радіатора і бампер. Tata Harrier і Safari тепер більше відрізняються один від одного в анфас. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Семимісна Tata Safari відрізняється за дизайном Фото: Tata

До того ж, автомобілі стали більшими. Кросовер Tata Harrier підріс до 4605 мм у довжину, а нова Tata Safari — до 4668 мм. Ширина обох моделей збільшена до 1922 мм.

Важливо

Ювілею присвячується: в Україні з'явився ексклюзивний Land Rover Defender (фото)

Салон Tata Safari і Harrier зазнав ще більш кардинальних змін. Усередині поліпшили оздоблення, замінили кермо і передню панель. Тепер у кросоверів віртуальна панель приладів, збільшений тачскрін і сенсорні кнопки клімату.

Салон Tata Harrier і Safari повністю новий Фото: Tata

Комплектація Tata Harrier і Safari розширена. У базовій версії тепер 7 подушок безпеки, а топовий варіант отримав роздільний клімат-контроль, панорамний дах, електропривод водійського сидіння, камеру заднього виду, бездротове заряджання смартфонів, датчики світла і дощу. Перелік опцій охоплює адаптивний круїз-контроль і камери кругового огляду.

Tata Safari є семимісною Фото: Tata

Кросовери Tata оснащуються 2,0-літровим турбодизелем Fiat потужністю 170 к. с. і витрачають у середньому 6,1-7,1 л/100 км. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

Раніше Фокус розповідав про новий 650-сильний варіант Land Rover Defender.

Також ми писали про перший преміальний кросовер Toyota з яскравим дизайном.