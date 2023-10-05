Салон як у Rolls-Royce і 650 сил: випущено найнеймовірніший Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender від Mansory отримав карбонові деталі, а його салон оздобили алькантарою. Потужність двигуна збільшили до 650 сил.

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Німецьке ательє Mansory всерйоз взялося за тюнінг Land Rover. Нещодавно був представлений доопрацьований Range Rover, а тепер тюнінгували Land Rover Defender. Про проект розповіли на офіційному сайті компанії.

Позашляховик отримав карбонові обвіс і спойлер Фото: Mansory

Mansory Defender Black Edition (саме так назвали позашляховик) побудований на базі короткої тридверної версії моделі. Загалом випустять 10 таких авто, а незабаром з'явиться і п'ятидверний варіант.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: Mansory

Новий Land Rover Defender Mansory отримав карбонові обвіс, капот і спойлер. Його крила розширили та встановили 24-дюймові диски FD.15 з низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24. Крім того, авто занижене і отримало додаткову оптику на даху.

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Салон Land Rover Defender оздоблений шкірою і карбоном з контрастними помаранчевими акцентами. Підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Для тюнінгу взяли топовий Land Rover Defender із 5,0-літровим компресорним V8. Віддачу мотора підняли до 650 к. с. і 870 Нм. Розгін до 100 км/год тепер займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, додано гучніший вихлоп.

До слова, зараз тюнінг Land Rover Defender готує ще й ательє Kahn Design. Позашляховик стане кабріолетом.

Також Фокус писали, що Mansory допрацювали Rolls-Royce Phantom.