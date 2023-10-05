Позашляховий родстер: розсекречено найоригінальніший Land Rover Defender (фото)

Кабріолет Land Rover Defender випустять лімітованою серією. Позашляховику змінять дизайн задньої частини і зроблять його двомісним.

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Land Rover Defender отримає нову нестандартну версію. Позашляховик перетворять на ефектний кабріолет. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляховик став двомісним

Незвичайний тюнінг Land Rover Defender виконає британське ательє Kahn Design. Проєкт назвали Flying Huntsman 90 Spyder. Як випливає з назви, в його основі лежить короткий варіант Defender 90.

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У класичного Land Rover Defender були версії зі складним м'яким дахом, однак нова модель їх не отримала. У Kahn Design вирішили це виправити, хоча їхній позашляховик не схожий на своїх предків.

Дах виконано знімним

Flying Huntsman 90 Spyder постаралися зробити схожим на спортивні родстери. Позашляховик став двомісним, а за спинками сидінь з'явилися два обтічники. Тканинний дах виконано знімним.

Характеристики Land Rover Defender не розголошують. Стандартна модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю від 200 до 530 к. с.

Позашляховик випустять лімітованою серією

Загалом випустять тільки 8 Flying Huntsman 90 Spyder, причому покупці зможуть їх персоналізувати. Збірку позашляховиків налагодять на підприємстві в Ковентрі, де раніше виробляли суперкари Aston Martin One-77.

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