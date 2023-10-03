З прицілом на Європу: Ford Bronco отримає потужну і надекономічну версію (фото)

Гібрид Ford Bronco оснастять силовою установкою потужністю понад 300 к.с. Позашляховик зможе проїхати близько 50 км в електричному режимі.

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Лінійку Ford Bronco поповнить нова гібридна модифікація. Вона може з'явитися вже у 2024 році, причому продаватиметься не тільки на північноамериканському ринку, а й у Європі. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Для гібрида Ford Bronco європейський ринок може стати важливим. Позашляховик нещодавно почали продавати в Європі, проте поки що він доступний тільки з 2,7-літровим V6 твін-турбо на 330 к. с., який витрачає 13,4 л/100 км у змішаному циклі.

Позашляховик оснастять 2,3-літровою турбочетвіркою та електромотором Фото: Ford

Гібрид Ford Bronco 2024, що підзаряджається, буде набагато економічнішим. Силову установку для нього запозичать у спорідненого пікапа Ford Ranger: вона складається з 2,3-літрової турбочетвірки на 270 к. с. і електромотора.

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Сумарну віддачу не розкривають, але не виключено, що вона буде навіть більшою, ніж у 2,7-літрової версії. Для довідки: основний конкурент, гібрид Jeep Wrangler 4xe оснащений 375-сильною установкою

Відомо, що крутний момент у гібрида перевищить 600 Н∙м. Крім того, позашляховик зможе проїхати близько 45-50 км на електротязі.

Також планується й електромобіль Ford Bronco, однак він з'явиться не раніше 2030 року.

Раніше Фокус розповідав, що Ford Ranger перетворили на шестиколісний гібрид.

Також ми писали, що недорогий гібридний позашляховик готує і Toyota.