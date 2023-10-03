С прицелом на Европу: Ford Bronco получит мощную и сверхэкономичную версию (фото)

Гибрид Ford Bronco оснастят силовой установкой мощностью свыше 300 л. с. Внедорожник сможет проехать около 50 км в электрическом режиме.

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Линейку Ford Bronco пополнит новая гибридная модификация. Она может появиться уже в 2024 году, причем будет продаваться не только на североамериканском рынке, но и в Европе. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Для гибрида Ford Bronco европейский рынок может стать важным. Внедорожник недавно начали продавать в Европе, однако пока он доступен только с 2,7-литровым V6 твин-турбо на 330 л. с., который расходует 13,4 л/100 км в смешанном цикле.

Внедорожник оснастят 2,3-литровой турбочетверкой и электромотором Фото: Ford

Подзаряжаемый гибрид Ford Bronco 2024 будет гораздо экономичнее. Силовую установку для него позаимствуют у родственного пикапа Ford Ranger: она состоит из 2,3-литровой турбочетверки на 270 л. с. и электромотора.

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Суммарную отдачу не раскрывают, но не исключено, что она будет даже больше, чем у 2,7-литровой версии. Для справки: основной конкурент, гибрид Jeep Wrangler 4xe оснащен 375-сильной установкой

Известно, что крутящий момент у гибрида превысит 600 Н∙м. Кроме того, внедорожник сможет проехать около 45-50 км на электротяге.

Также планируется и электромобиль Ford Bronco, однако он появится не раньше 2030 года.

Ранее Фокус рассказывал, что Ford Ranger превратили в шестиколесный гибрид.

Также мы писали, что недорогой гибридный внедорожник готовит и Toyota.