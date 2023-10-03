Британцы представили электровнедорожник в ретро-стиле с запасом хода 322 км (фото)

Munro Series-M будет доступен в нескольких версиях мощностью от 228 до 381 сил. Электрический внедорожник поступит в производство уже в конце 2023 года.

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Модельный ряд британского бренда Munro пополнит обновленный внедорожник Series-M. Новинка получила аккумуляторную батарею с другим химическим составом. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Munro Series-M имеет несколько внешних отличий от электровнедорожника MK_1. Спереди расположена прямоугольная фальшивая решетка радиатора и круглые фары.

Сзади размещены четыре круглых фонаря. На двери багажника расположено запасное колесо.

Сзади размещено запасное колесо Фото: Munro Vehicles

Электровнедорожник получил новую аккумуляторную батарею с литий-железо-фосфатным составом. Она поддерживает быструю зарядку мощностью до 130 кВт.

Запас хода Munro Series-M составляет 322 км на одном заряде. В этом заслуга усовершенствованной системы отопления.

В интерьере была улучшена эргономика в сравнении с MK_1. Добавлена ​​регулируемая рулевая колонка и улучшена регулировка угла наклона сиденья водителя.

Новинка будет доступна в нескольких версиях. Базовые модификации Utility и Range оснащены двумя электромоторами мощностью 228 л.с. Топовая версия выдает 381 л.с. мощности.

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Munro Series-M будет предложен в кузовах пикап и закрытый внедорожник. Производство новинки запланировано на конец 2023 года.

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