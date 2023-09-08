Двигатель V8 и цена $280 000: культовый Land Rover Defender получил особую версию (фото)

Каждый Land Rover Defender Oshe Adventure будет собираться вручную, а начальная цена составляет 280 000 долларов. Внедорожник сильно отличается от оригинальной модели.

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Культовый Land Rover Defender первого поколения получил необычный рестомод. Внедорожник оснастили более мощным двигателем и сделали его интерьер роскошнее. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Этот внедорожник построила компания Oshe Automotive. Модель получила название Oshe Adventure.

Oshe Adventure построен на базе Land Rover Defender 90. Он получил съемную крышу, которую можно установить обратно всего за пару минут.

Этот Oshe Adventure Okavango окрашен в мятно-зеленый цвет. Спереди и сзади появилась современная светодиодная оптика.

Внедорожник окрашен в мятно-зеленый цвет Фото: Oshe Automotive

Интерьер выполнен из красной кожи Marula Red Muirhead и ткани. Для пола использовалось немецкое ковровое покрытие квадратного плетения.

Интерьер выполнен из красной кожи Фото: Oshe Automotive

Также внедорожник получил новый руль с отделкой из красного дерева. Она присутствует и на центральной консоли.

В список оснащения входит аудиосистема с динамиками Burmester и беспроводная зарядка электронных гаджетов. Помимо этого внедорожник отличается новой приборной панелью.

Была доработана и ходовая часть автомобиля. Он получил новую тормозную систему AP Racing и более комфортную подвеску.

Под капотом установлен 3,5-литровый двигатель V8 Rover мощностью 210 л.с. Этот прототип оснащен более мощным 6,2-литровым двигателем V8 GM LT1, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.

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Каждый внедорожник будет собираться вручную. Стоимость Oshe Adventure начинается с 280 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что внедорожник Land Rover Defender получил новую модификацию Bowler.