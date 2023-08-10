В Украине заметили редкий Land Rover Defender: было выпущено всего 600 таких авто (фото)

Land Rover Defender 110 Adventure Edition оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 122 сил. Эта версия имеет множество отличий от стандартного внедорожника.

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В Киеве заметили лимитированный внедорожник Land Rover Defender 110 Adventure Edition 2015 года выпуска. Всего было выпущено только 600 таких авто. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Land Rover Defender 110 Adventure Edition имеет множество отличий от стандартного внедорожника. Эта версия получила уникальное оформление экстерьера, включая капот, крышу и колесные арки черного цвета.

Land Rover Defender 110 Adventure Edition отличается черными ацентами на кузове Фото: Topcars UA

Автомобиль подготовлен к бездорожью. На Land Rover Defender 110 Adventure Edition установлены усиленная подвеска и шноркель, который позволяет проезжать через брод.

Замеченный внедорожник окрашен в белый цвет. На переднем крыле есть опциональный логотип "110".

Land Rover Defender 110 Adventure Edition оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 122 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 15,8 секунды. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что концерн JLR собирается расширить линейку Land Rover Defender.