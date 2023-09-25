Шість коліс і електромотор: представлено найнестандартніший пікап Ford (фото)

Новий Ford Ranger буде доступний у тривісному виконанні. Пікап отримав додатковий 282-сильний мотор для задніх коліс.

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Пікап Ford Ranger 2023 отримав незвичайну модифікацію HEX 6X6. Шестиколісне авто стане серійним. Про це повідомляється на сайті компанії Ricardo.

Саме цей виробник автокомпонентів налагодить складання Ford Ranger HEX 6X6. За основу взяли дводверну модель із низькобортним кузовом.

Новий Ford Ranger не просто отримав третю вісь. На пікап встановили абсолютно іншу задню підвіску типу DeDion.

Стандартний Ford Ranger можна буде переробити на шестиколісний Фото: Ford

Мало того, додали 282-сильний електромотор: він обертає задні колеса і допомагає 3,0-літровому 250-сильному турбодизелю. Таким чином новий Ford Ranger HEX 6X6 став гібридом.

Пікап не може пересуватися на електротязі, адже батарея невелика і живиться від гальмівної рекуперації. Зате його вантажопідйомність зросла з 992 до 3800 кг.

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Примітно, що третя вісь і гібридна установка об'єднані в спеціальний модуль і їх нескладно змонтувати на звичайному СТО. У Ricardo планують налагодити виробництво таких наборів для переробки Ford Ranger у шестиколісне авто. Також планується більш доступний варіант без електромотора і з приводом 6Х4.

До речі, гібридним варіантом незабаром обзаведеться і стандартний пікап Ford Ranger. Він зможе пересуватися в електричному режимі.

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