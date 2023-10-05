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Авто

Внедорожный родстер: рассекречен самый оригинальный Land Rover Defender (фото)

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Land Rover Defender получит обтекатели за сиденьями

Кабриолет Land Rover Defender выпустят лимитированной серией. Внедорожнику изменят дизайн задней части и сделают его двухместным.

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Land Rover Defender получит новую нестандартную версию. Внедорожник превратят в эффектный кабриолет. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кабриолет Land Rover Defender, Кабриолет Land Rover, Land Rover Defender, тюнинг Land Rover Defender Fullscreen
Внедорожник стал двухместным

Необычный тюнинг Land Rover Defender выполнит британское ателье Kahn Design. Проект назвали Flying Huntsman 90 Spyder. Как следует из названия, в его основе лежит короткий вариант Defender 90.

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У классического Land Rover Defender были версии со складывающейся мягкой крышей, однако новая модель их не получила. В Kahn Design решили это исправить, хотя их внедорожник не похож на своих предков.

Кабриолет Land Rover, Land Rover Defender, тюнинг Land Rover Defender Fullscreen
Крыша выполнена съемной

Flying Huntsman 90 Spyder постарались сделать похожим на спортивные родстеры. Внедорожник стал двухместным, а за спинками сидений появились два обтекателя. Тканевая крыша выполнена съемной.

Характеристики Land Rover Defender не разглашают. Стандартная модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 200 до 530 л. с.

Kahn Land Rover, Кабриолет Land Rover, Land Rover Defender, тюнинг Land Rover Defender Fullscreen
Внедорожник выпустят лимитированной серией

Всего выпустят только 8 Flying Huntsman 90 Spyder, причем покупатели смогут их персонализировать. Сборку внедорожников наладят на предприятии в Ковентри, где ранее производили суперкары Aston Martin One-77.

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