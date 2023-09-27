Юбилею посвящается: в Украине появился эксклюзивный Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender 75th Limited Edition посвящен юбилею британской марки. У внедорожника изменены дизайн и внутреннее оформление, а также расширена комплектация.

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Внедорожник окрашен в особій цвет

Как следует из названия, новый Land Rover Defender посвящен 75-летию британской марки. Его кузов и 20-дюймовые диски окрашены в особый мятный цвет Gasmere Green. Кроме того, на кузове появились серебристый декор и памятные логотипы.

В салоне появились вставки в цвет кузова

Land Rover Defender 75th Limited Edition получил сдвижную тканевую крышу. Зеленые вставки появились и в салоне внедорожника. Кроме того, на передней панели появилась выгравированная лазером надпись Defender.

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Комплектация Land Rover Defender расширена и включает матричные фары, трехзонный климат-контроль, электропривод сидений, акустику Meridian, проекцию на лобовое стекло, обогрев кресел и руля.

Внедорожник оснащен 300-сильным турбодизелем

Новый Land Rover Defender 75th Limited Edition на разных рынках предлагают с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 400 л. с. и турбодизелями объемом 2,0 л (250 л. с.) и 3,0 л (300 л. с.). Конкретно этот автомобиль – 300-сильный.

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